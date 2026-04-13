خيام النزوح في غزة بؤر للحشرات والأمراض

في مشهد يعكس عُمق التدهور البيئي والصحي في قطاع غزة، ينقل مراسل الجزيرة من دير البلح أشرف أبو عمرة صورة مقلقة من داخل مخيمات النزوح، حيث تتفاقم أزمة الحشرات والقوارض، مما تسبب في انتشار واسع للأمراض الجلدية وحالات الحكة بين النازحين، وينذر بتفشي الأوبئة.

وتقول إحدى المواطنات إن المعاناة اليومية باتت لا تُحتَمل، مشيرة إلى أن غياب شبكات الصرف الصحي وتجمّع المياه حول الخيام حوّلا المكان إلى بيئة ملوثة.

ويوضح أبو عمرة أن هذه الظروف دفعت بالمخيمات لتصبح بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض، مما يضاعف المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال الذين يعانون أساسا من سوء التغذية وضعف الرعاية الطبية.

وفي شهادة أخرى، تؤكد إحدى النازحات أن الحياة داخل المخيمات تحوّلت إلى معاناة مستمرة مع الحشرات، قائلة: "ينتشر الذباب والصراصير والبعوض بكثافة.. وحتى الفئران لم نعد قادرين على النوم بسببها، وقد سُجلت حالة عضّ لطفلة داخل إحدى الخيام"، في مؤشر على حجم التهديد الذي يواجه السكان.

بدوره، يقول المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن المشافي تستقبل أعدادا متزايدة من المرضى المصابين بأمراض جلدية ونزلات معوية والتهابات في الجهاز التنفسي، وأكد أن هذه الظروف تشكّل بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مشددا على ضرورة إدخال مبيدات لمكافحة القوارض المنتشرة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى تصاعد الدعوات للتدخل العاجل من الجهات المختصة والمنظمات الدولية، لتوفير المبيدات ومستلزمات النظافة، والحد من انتشار الحشرات والقوارض، قبل أن تنزلق الأوضاع نحو كارثة صحية واسعة النطاق في مخيمات النزوح.