جيرالد فورد شرق المتوسط وأضرار بطائرة أمريكية للتزود بالوقود

أظهرت صور أقمار صناعية -ملتقطة بواسطة القمر الأوروبي سينتينال-2 يوم 10 أبريل/نيسان 2026- الموقع الأخير لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في شرق البحر المتوسط، ضمن تحركات عسكرية متواصلة في المنطقة.

وبحسب التحليل البصري، ظهرت الحاملة على مسافة تقارب 330 كيلومترا من جزيرة كريت، متجهة نحوها وبرفقتها عدد من السفن الحربية، مما يعكس استمرار عمل مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط بعد مغادرتها الموانئ الأوروبية.

ويأتي هذا الرصد عقب مغادرة الحاملة ميناء سبليت في كرواتيا يوم 2 أبريل/نيسان، بعد زيارة استمرت خمسة أيام وقالت البحرية الأمريكية إنها خُصصت للتوقف التشغيلي وأعمال الصيانة والتزويد، دون الكشف عن وجهتها التالية آنذاك.

وفي سياق متصل، رُصدت مؤشرات تضرر على طائرة تزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي، خلال هبوطها في قاعدة ميلدنهال الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة اليوم الأحد.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرها ناشط متخصص في تصوير الطائرات الحربية -عبر حسابه على منصة إنستغرام– الطائرة الأمريكية أثناء تحركها على مدرج القاعدة عقب الهبوط، مع ظهور آثار تلف على هيكلها.

ووفقا لبيانات التتبع الجوي، فإن الطائرة من طراز بوينغ KC-135R ستراتوتانكر، وتحمل رقم التسجيل (59-1444)، وقد هبطت في قاعدة ميلدنهال عند الساعة 11:10 صباحا بالتوقيت العالمي (UTC)، قادمة من مطار خانيا في جزيرة كريت اليونانية.

وتأتي هذه التحركات في سياق مرحلة ما بعد تعثر جولة المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، والتي انتهت دون إعلان اختراق حاسم، مما أعاد حالة الترقب الميداني ورفع منسوب الجاهزية العسكرية في الإقليم.

وفي هذا الإطار، تشير أنماط الانتشار الأخيرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى إعادة تموضع قواتها الجوية والبحرية، عبر تعزيز حضور مجموعات حاملات الطائرات في شرق المتوسط، وتكثيف حركة طائرات التزود بالوقود والنقل العسكري بين القواعد الأوروبية، ونقاط الارتكاز القريبة من مسرح العمليات.