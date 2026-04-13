لبنان يسعى لوقف الحرب بالتفاوض وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الأحد، أن بلاده تعمل على وقف الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية عبر المسار التفاوضي، موازاة مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويأتي هذا الموقف في وقت شدد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار القتال، وسط تصعيد ميداني أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والكوادر الطبية بلبنان.

وأوضح سلام، في كلمة بثها التلفزيون أمس عشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، أن الحكومة ستواصل العمل "من أجل وقف هذه الحرب وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضينا".

وأشار إلى أن الجهود مستمرة، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها الرئيس جوزيف عون للتفاوض لوقف الحرب.

ومن المقرر أن يخوض لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل غدا الثلاثاء في الولايات المتحدة، بالتوازي مع محادثات أجرتها إيران في باكستان مع الجانب الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في ظل هدنة أعلنتها واشنطن وطهران لأسبوعين بوساطة باكستانية بدأت فجر الثامن من أبريل/نيسان الجاري، غير أن إسرائيل نفت شمولها للبنان.

استهداف المسعفين واليونيفيل

ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص على الأقل، أمس الأحد، في غارات إسرائيلية جنوبي البلاد، بينهم مسعف في الصليب الأحمر ببلدة بيت ياحون.

وأفاد بيان للصليب الأحمر بأن طواقمه تعرضت لـ"استهداف مباشر من طائرة مسيرة" أثناء مهمة إنسانية جرى التنسيق لها مسبقا مع قوات "اليونيفيل".

من جانبها، أعلنت قوات اليونيفيل أمس أن دبابة إسرائيلية صدمت آليات تابعة لها في جنوب لبنان في حادثتين منفصلتين، مما ألحق أضرارا جسيمة بإحداها.

وفي بلدة البازورية، دمرت الغارات مركز الطوارئ التابع لـ"كشافة الرسالة الإسلامية" بالكامل، في حين استهدفت غارة أخرى بلدة قانا موقعة 5 قتلى، بينهم 3 نساء وإصابة 25 بجروح.

وأعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين عن تنفيذ هجمات بمسيّرات وصواريخ استهدفت موقعا قياديا إسرائيليا وقوات تابعة للاحتلال في مدينة بنت جبيل التي شهدت اشتباكات عنيفة.

وقال حزب الله إنه هاجم بمسيّرات موقعا قياديا إسرائيليا بين بلدة عيناتا ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان فجر اليوم، ضمن العمليات العسكرية المستمرة على الجبهة الحدودية.

وفي الجانب الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار 18 مرة في 20 بلدة بالجليل الأعلى والغربي خلال الساعات الأخيرة من ليل أمس وفجر اليوم الاثنين إثر رشقات صاروخية من لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا من لواء المظليين جراء استهدافهما بصاروخ في جنوب لبنان.

كما قال مراسل الجزيرة إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط بلدة شوكين جنوبي لبنان.

حصيلة

ومنذ اندلاع المواجهات في الثاني من مارس/آذار الماضي، ارتفعت حصيلة الضحايا في لبنان حتى مساء أمس إلى 2055 قتيلا و6588 جريحا، بينهم 165 طفلا و87 من العاملين في القطاع الصحي.

في المقابل، ظهر نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه أمس بـ"سترة مضادة للرصاص" خلال زيارة لجنوب لبنان، مؤكدا أن "الحرب متواصلة ضمن المنطقة الأمنية".

وتسعى إسرائيل لفرض هذه المنطقة لمنع هجمات حزب الله، في حين اتهم جيش الاحتلال الحزب باستخدام مستشفى بنت جبيل وسيارات الإسعاف لأغراض عسكرية.

إنسانيا، قال البابا ليو الـ14 أمس الأحد إن حماية المدنيين من "الآثار الفظيعة للحرب" تمثل "واجبا أخلاقيا"، مؤكدا تضامنه مع الشعب اللبناني، بينما توعدت وزارة الصحة اللبنانية بملاحقة الاحتلال دوليا لمحاسبته على استهداف المسعفين.