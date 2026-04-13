ترمب يصعّد ضد الناتو ويؤكد تدمير القدرات العسكرية الإيرانية

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معبّرا عن خيبة أمله لعدم وقوفه إلى جانب الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين مضيق هرمز الذي أغلقته طهران في الحرب.

وقال ترمب -في تصريحات أدلى بها أمس الأحد لقناة "فوكس نيوز"- إن واشنطن "تدفع تريليونات الدولارات للحلف"، كاشفا عن توجه واشنطن لإعادة النظر في هذا الدعم المالي الموجه إلى الناتو.

وتأتي تصريحات ترمب عقب إعلانه الشروع في فرض حصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية، في وقت زعم فيه أن الحلف ودولا خليجية سيدعمون خطوة إغلاق مضيق هرمز من قبل البحرية الأمريكية.

ولم يُخف ترمب شعوره بخيبة أمله في "الناتو" لعدم تدخله في وقت مبكر، قائلا "الآن يريدون المساعدة في تطهير المضيق، ولن يستغرق التطهير وقتا طويلا. على حد علمي، تُرسل بريطانيا وعدد قليل من الدول الأخرى كاسحات ألغام".

حصار بحري

في وقت سابق أمس الأحد، أكد ترمب أن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض حصار على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته. جاء ذلك بعد يوم من انتهاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان دون التوصل إلى اتفاق.

كما أبدى ترمب لا مبالاته حيال استئناف إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد فشل الجولة الأولى منها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال للصحفيين -في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند- لدى عودته من فلوريدا: "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا فسأكون على ما يرام".

وجدد ترمب تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، بدعوى أن إيران تسعى لحيازة أسلحة نووية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مسؤولين وأشخاص مطلعين- أن ترمب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، إلى جانب فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز.

إضعاف إيران

وقال ترمب إن إيران "كذبت" بشأن تعهدها بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة مع دخولها المفاوضات، مشددا على أن الحصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية سينطلق اليوم الاثنين بدعم من دول أخرى، حتى لا تتمكن إيران من بيع النفط.

وقال إن بلاده نجحت في تدمير القدرات التصنيعية الإيرانية في مجاليْ الطائرات المسيّرة والصواريخ، معتبرا أن الجيش الإيراني "قد انتهى" وأن قدراته الصاروخية استُنزفت بشكل شبه كامل، وفق تعبيره، في تقييمه لنتائج العمليات العسكرية الأخيرة.

وشدد على أن واشنطن لن تسمح بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. وقال "إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نوويا"، مضيفا "أؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق ولا توجد طريقة لحصولها عليه".