الصين تدعو لضمان أمن الملاحة بهرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريا

دعت الصين، اليوم الاثنين، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، كما نفت تقارير عن اعتزامها تقديم دعم عسكري لطهران.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إلى الالتزام بالهدوء وضبط النفس في ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المرتبطة بالسيطرة على حركة الملاحة.

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في المضيق، مشددا على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وسلامته يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

كما أعرب عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار إمدادات الطاقة دون عراقيل، مشيرا إلى أن المضيق يمثل ممرا مهما للتجارة الدولية والطاقة، وأنه ينبغي ضمان مرور السلع دون أي عوائق.

ودعا إلى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لتفادي أي تصعيد أو صراع، مؤكدا أهمية إعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة.

وفي ما يتعلق بالتقارير عن اعتزام الصين تقديم دعم عسكري لإيران، أكد المتحدث أن بلاده تتبنى موقفا "حكيما ومسؤولا" تجاه الصادرات العسكرية.

وأكد المتحدث الصيني أن التقارير عن تقديم معدات عسكرية أو مكونات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري) تهدف إلى تشويه سمعة الصين.

وردا على سؤال عن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على بكين بنسبة 50% في حال قدمت دعما عسكريا لإيران، رد غوو بالقول إنه ما من فائز في الحرب الاقتصادية.

صفقات وتحالفات

وقالت مديرة مكتب الجزيرة في بكين شيماء جو إي إي إن الصين تتحرك -فيما يبدو- لعقد صفقات وتحالفات طاقة جديدة في ظل تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى وصول ولي عهد أبو ظبي لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن الإمارات تمثل شريكا إستراتيجيا لبلاده منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا مستمرا وتعزيزا في الثقة السياسية والتعاون العملي.

وأفادت مديرة مكتب الجزيرة في بكين بأن تداعيات الإعلان الأمريكي عن فرض حصار على مضيق هرمز انعكست مباشرة على الأسواق الصينية، حيث سجلت البورصات تراجعا مع افتتاح التداولات، قبل أن تشهد حالة من التذبذب خلال اليوم، في ظل استمرار عدم اليقين.

وأوضحت أن هذا التذبذب جاء بالتوازي مع عبور عدد من الناقلات الصينية عبر مضيق هرمز بعد تعطلها خلال الحرب، مشيرة إلى أن الصين تعتمد على ما بين 45% و50% من إمداداتها عبر المضيق، وعلى الشرق الأوسط كسوق رئيسية لصادرات الصلب بنحو 45%.

وأكدت أن بكين تعوّل على المسار التفاوضي وعودة الجهود الدبلوماسية في ظل متابعة مكثفة للتطورات واتصالات سياسية مستمرة خلال فترة الحرب.

كما لفتت إلى وجود تواصل مكثف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى جانب مسؤولين من دول الخليج، في ظل رؤية صينية تقوم على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات أو وساطة مستقبلية.