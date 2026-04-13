منظمات دولية: الملايين في السودان يعانون المجاعة

أظهر تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية، اليوم الاثنين، أن ملايين في السودان يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم، في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء في البلاد وتتزايد المخاوف من انتشارها.

وتسببت الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في انتشار الجوع ونزوح الملايين، وأدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل ضد الجوع وهيئة كير الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين: "في المنطقتين الأكثر نكبة بالصراع -شمال دارفور وجنوب كردفان- لا تتناول ملايين العائلات إلا وجبة واحدة في اليوم".

وأضاف التقرير "أنه في كثير من الأحيان، يمضون أياما كاملة من دون أي طعام"، مشيرا إلى أن ‌كثيرين لجؤوا إلى أكل أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة.

في الوقت ذاته، تنفي الحكومة السودانية الموالية للجيش وجود مجاعة في البلاد، بينما تنفي قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن هذه الأوضاع في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2026، يعاني نحو 61.7% من سكان السودان، أي ما يعادل 28.9 مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأفادت الأمم المتحدة بوقوع فظائع واسعة النطاق وموجات من العنف على أساس عرقي.

سوء تغذية حاد

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أكد مرصد عالمي للجوع للمرة الأولى وجود مجاعة في مدينة الفاشر، وكذلك في كادقلي.

وفي فبراير/شباط، خلص التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، إلى أن مستويات سوء التغذية الحاد تجاوزت معايير المجاعة في منطقة أمبرو وكذلك في كرنوي.

إعلان

ويفصّل التقرير -الذي يستند إلى مقابلات مع مزارعين وتجار وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية داخل السودان- كيف تدفع الحرب الدائرة في البلاد السكان لأتون المجاعة، نتيجة تعطل الزراعة، فضلا عن استخدام التجويع سلاحا في الحرب، بما في ذلك التدمير المتعمد للمزارع والأسواق.

وذكر التقرير أن المطابخ الخيرية باتت عاجزة بشكل متزايد عن تلبية الاحتياجات المتنامية، في وقت ‌تعيق فيه التخفيضات الكبيرة في تمويل الجهات المانحة قدرة وكالات الإغاثة على الاستجابة.

وقال التقرير إن النساء والفتيات تضررن بدرجة أكبر، إذ يواجهن خطرا كبيرا بتعرضهن للاغتصاب والتحرش عند ‌التوجه ‌إلى الحقول أو زيارة الأسواق أو جلب المياه. وأضاف أن الأسر التي تعيلها نساء أكثر عرضة بثلاثة أمثال لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالأسر التي يعيلها رجال.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.