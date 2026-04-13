البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

استدعت المنامة، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية بالبحرين، وأبلغته إدانة المملكة لما قالت إنها اعتداءات تطال أراضيها انطلاقا من الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين- إنّها أبلغت القائم بالأعمال أحمد إسماعيل الكروي "إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وشددت على أهمية التعامل "مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول".

والأحد، استدعت السعودية السفيرة العراقية في الرياض لأسباب مماثلة.

وذكرت الخارجية البحرينية أن السفير عبد الله بن علي آل خليفة -المدير العام للعلاقات الثنائية بالخارجية- سلّم القائم بأعمال سفارة العراق مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وطالب المسؤول البحريني بالتشديد على أهمية تعامل العراق مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.

