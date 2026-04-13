أوروبا تحتفي بـ"عودة المجر" إليها بعد هزيمة أوربان المدعوم من ترمب

أحدث الفوز الساحق لزعيم المعارضة المجرية بيتر ماغيار في الانتخابات البرلمانية -على رئيس الوزراء فيكتور أوربان– صدى إيجابيا وترحيبا واسعا في العديد من الأوساط والقيادات الأوروبية.

وحظيت الانتخابات -التي جرت أمس الأحد- بمتابعة عن كثب في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، حيث أيد الرئيس دونالد ترمب حليفه أوربان الذي يصف نفسه بأنه "شوكة" في خاصرة الاتحاد الأوروبي ومدافع عن "الديمقراطية غير الليبرالية"، وهو مقرب أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -أمس الأحد- ماغيار بالفوز، وأضاف -في منشور له على منصة "إكس"- قائلا إن فرنسا ترحب بـ"انتصار المشاركة الديمقراطية" وبـ"التزام الشعب المجري بقيم الاتحاد الأوروبي"، وأضاف "دعونا نمضي قدما معا نحو أوروبا أكثر استقلالية، من أجل أمن قارتنا وقدرتها التنافسية وديمقراطيتنا".

كما علق وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو قائلا "قرر الشعب المجري وضع حد للسلطة التي انحرفت عن مسارها -على حساب الاستقلال الأوروبي- من خلال تقويض حكم القانون والحريات الأساسية، ونشر المعلومات المضللة، والتواطؤ مع روسيا".

وكتب المستشار الألماني فريديريش ميرتس -في منشور موجه للمجريين على "إكس"- قائلا "أتطلع إلى العمل معكم"، ومضيفا "دعونا نوحد الجهود من أجل أوروبا قوية وآمنة، وقبل كل شيء: موحدة".

وقد أعلن ماغيار فوزه بالانتخابات التي شارك فيها أكثر من 77% من الناخبين، قائلا إن حزبه "تيسا" في طريقه لتحقيق أغلبية قوية تبلغ ثلثيْ المقاعد، ومشيرا ‌إلى أنه سيعمل على توحيد جميع المجريين.

وقال ماغيار أمام آلاف المؤيدين الذين كانوا يهتفون على ضفاف نهر الدانوب "لقد نجحنا، لقد فاز تيسا والمجر في هذه الانتخابات"، وأضاف "في تاريخ المجر الديمقراطية، لم يسبق أن صوت هذا العدد الكبير من الناس من قبل، ‌ولم يحصل أي حزب من قبل ‌على ‌تفويض قوي مثل تيسا".

وبدوره، أقرّ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان زعيم حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بالهزيمة أمام حزب تيسا المعارض الناشئ، بعدما شغل المنصب لمدة 16 عاما وكان يسعى لولاية خامسة على التوالي، وقال في مقر حملته الانتخابية "الوضع واضح ومفهوم، النتيجة مؤلمة لنا، لكنها واضحة".

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بيتر ماغيار على "فوزه الساحق"، وأكد -في منشور على "إكس"- قائلا "نحن مستعدون لعقد اجتماعات والعمل البنّاء المشترك لصالح كلا البلدين، وكذلك من أجل السلام والأمن والاستقرار في أوروبا".

ومن جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ارتياحها عقب الفوز الساحق الذي حققه ماغيار في الانتخابات، وكتبت على منصة إكس "لقد عادت الدولة إلى مسارها الأوروبي، ولطالما اختارت أوروبا المجر، إن الاتحاد سيزداد قوة".

وعلق زعيم كتلة "حزب الشعب الأوروبي" مانفريد فيبر (المنتمي إلى الحزب المسيحي البافاري) على نجاح ماغيار الانتخابي قائلا "الليلة هي انتصار لشعب المجر! لقد أكدوا أن سياستنا -التي تنتمي إلى يمين الوسط وتضع الشعوب أولاً- هي التي تكسب الانتخابات بالجوهر والحلول والوحدة، لا بالشعارات الفارغة والمخاوف"، وتابع قائلا "لقد عادت المجر إلى قلب أوروبا".

أبعاد واسعة

يرى محللون أن هزيمة أوربان -بعد 16 ‌عاما في السلطة- ستكون لها تداعيات كبيرة، ليس فقط على المجر، بل على الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أيضا، حيث إنه من المرجح أن تُنهي هذه الهزيمة دور المجر المعارض داخل الاتحاد، مما يمهد الطريق أمام قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا التي مزقتها الحرب، والذي كان رئيس الوزراء أوربان يعرقله.

وقد يمهد ذلك أيضا للإفراج -في نهاية المطاف- عن أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، وهي الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 9.5 ملايين نسمة، حيث عُلقت بسبب ما وصفته بروكسل بافتقار أوربان إلى المعايير الديمقراطية.

وتحرم تلك النتيجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حليفه الرئيسي في الاتحاد الأوروبي، وتُحدث صدمة في الأوساط اليمينية في جميع أنحاء الغرب، بما في ذلك البيت الأبيض.

وقد يمهد حزب "تيسا" الفائز الطريق أمام إصلاحات يقول الحزب إنها تهدف إلى مكافحة الفساد، واستعادة استقلال القضاء وغيره من المؤسسات.

أسباب الهزيمة

صاغ أوربان -وهو قومي متشكك في الاتحاد الأوروبي- نموذجا لما يُعرف "بالديمقراطية غير الليبرالية"، والذي يُنظر إليه على أنه مرجع تقتدي به حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمعجبون بها في أوروبا، لكنه دخل في صراع علني مع بروكسل (قيادة الاتحاد الأوروبي) بشأن قضايا سيادة القانون، وكذلك بشأن دعم أوكرانيا.

ونجح ماغيار في جذب أصوات العديد من المجريين الذين ازداد سأمهم من أوربان بعد الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة على مدى 3 سنوات، فضلا عن تقارير عن ازدياد ثراء رجال أعمال نافذين مقربين من الحكومة.

كما وصف ‌أوربان الانتخابات بأنها خيار بين "الحرب والسلم"، وغمرت الحكومة البلاد -خلال الحملة الانتخابية- بلافتات تحذر من أن ماغيار سيجرّ المجر إلى حرب روسيا مع أوكرانيا، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وفي المقابل، ظهر حزب بيتر ماغيار على الساحة -قبل عامين فقط- واعدا بمكافحة الفساد وتقديم خدمات عامة أفضل، وحشد الدعم في ظل ركود اقتصادي، رغم النظام الانتخابي المصمَّم لخدمة حزب "فيدس" بزعامة أوربان.

وقد تحدث كلا المعسكرين عن وجود تدخل أجنبي خلال الحملة الانتخابية، حيث سبق أن زار جيه دي فانس -نائب الرئيس الأميركي- المجر هذا الأسبوع لدعم أوربان، وهاجم ما اعتبره تدخلا من "بيروقراطيي" بروكسل في المجر، في حين وعد ترمب بدعم المجر اقتصاديا إذا حقق حزب أوربان النصر.