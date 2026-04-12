أخبار|إيران

وول ستريت جورنال: 60% من زوارق الحرس الثوري لا تزال تهدد الملاحة

حفظ

Iranian Navy soldiers at an armed speed boat in Persian Gulf near the strait of Hormuz about 1320km (820 miles) south of Tehran, April 30, 2019. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
جنود من البحرية الإيرانية على متن زورق هجومي سريع مسلح قرب مضيق هرمز (غيتي-أرشيف)
Published On 12/4/2026

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة تمكنت من تدمير جزءا كبيرا من الأسطول البحري الإيراني، إلا أنها لم تنجح في تحييد الأسطول الذي تعتمد عليه طهران للسيطرة على مضيق هرمز.

وفي تقرير تناول القدرات البحرية العسكرية لطهران، نقلت الصحيفة عن فرزين نديمي، الباحث البارز في معهد واشنطن، أن أكثر من 60% من أسطول زوارق الهجوم السريع التابعة للحرس الثوري لا يزال سليماً ويشكل تهديداً مستمراً.

وقال ديفيد دي روش، المسؤول السابق في البنتاغون، إن الزوارق الأصغر حجما -وهي الأكثر عددا- يصعب رصدها عبر الأقمار الصناعية مقارنة بالسفن الكبيرة.

Tankers sail in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman's Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer
توقف شبه كامل للملاحة شهدها مضيق هرمز منذ أن بدأت الحرب (رويترز)

كما كشف كريس لونغ، المسؤول السابق في البحرية البريطانية، عن استخدام الحرس الثوري لأحواض تحت الأرض مخبأة على طول الساحل الصخري لتخزين مئات الزوارق الهجومية الصغيرة.

وأكد المتحدثون للصحيفة الأمريكية أن تحييد وإخراج هذه القدرات، لا سيما الزوارق الهجومية الصغيرة، سيستغرق وقتاً طويلاً من قبل الولايات المتحدة.

واختتمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة محادثات استمرت 15 ساعة بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وأعلنت الحكومة الإيرانية أن المباحثات ستستمر لجولة أخرى بناءً على مقترح باكستاني وموافقة الطرفين.

وأفادت مصادر من الطرفين أن جانباً من الخلافات الحالية يتركز حول مضيق هرمز، في حين نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مطلع تأكيده أنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع الميداني في المضيق حتى توافق واشنطن على "اتفاق معقول".

المصدر: وول ستريت جورنال
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان