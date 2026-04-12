هجوم إسرائيلي على أردوغان وتركيا تصف نتنياهو بأنه "هتلر العصر"

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، السبت، هجوما لاذعا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية إعلان بلاده إعداد لائحة اتهام بحق 35 إسرائيليا -بينهم نتنياهو- مشتبه بهم في استهداف أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه لكسر الحصار على قطاع غزة.

واتهم نتنياهو -عبر حسابه على منصة إكس- أردوغان بأنه يدعم النظام في إيران ويذبح الأكراد، مضيفا "‏إسرائيل تحت قيادتي ستستمر في محاربة نظام إيران الإرهابي ووكلائه، على عكس أردوغان الذي يتسامح معهم، وقد قتل مواطنيه الأكراد".

ونعت وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه "نمر من ورق" يهرب إلى "معاداة السامية"، وقال عبر إكس "أردوغان، الذي لم يرد على إطلاق صواريخ من إيران على الأراضي التركية وكشف أنه نمر من ورق، يهرب إلى مناطق معاداة السامية، ويعلن عن محاكمات ميدانية في تركيا ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل".

تركيا ترد: نتنياهو هتلر هذا العصر

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بحق أردوغان بأنها "ادعاءات غير لائقة ومتغطرسة وكاذبة"، مضيفة أنها صدرت نتيجة "استيائهم من الحقائق التي نعبّر عنها في كل المحافل".

ووصفت الخارجية -في بيان- نتنياهو بأنه "معروف مَن هو، وما هو سجله"، كما نعتته بأنه "هتلر العصر بسبب جرائمه"، وأنه يُحاكَم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، مشيرة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وقالت إن هدف نتنياهو يتمثل في تقويض محادثات السلام الجارية، ومواصلة سياساته التوسعية في المنطقة، مضيفة "وإلا سيُحاكَم في بلاده وقد يُحكَم عليه بالسجن"، مؤكدة -في ختام بيانها- أن تركيا ستواصل مساعيها لمحاسبة نتنياهو "على الجرائم التي ارتكبها".

"سيُحاسَب عاجلا أم آجلا"

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران إن رئيس الوزراء الإسرائيلي استهدف الرئيس أردوغان بحالة من اليأس، مضيفا أن "الجميع يعلم أنه (نتنياهو) لا يمتلك القيم الأخلاقية ولا الشرعية التي تخوله إعطاء دروس للآخرين".

وأضاف دوران في منشور عبر منصة "إن سوسيال التركية" أن نتنياهو ارتكب إبادة جماعية في غزة، ويشن هجمات على 7 دول في المنطقة، مشيرا إلى أنه مطلوب للعدالة "ولم يعد له أصدقاء، ويدفع المنطقة نحو الفوضى والصراع كإستراتيجية للاستمرار السياسي".

وشدَّد المسؤول التركي على أن نتنياهو "سيُحاسَب عاجلا أم آجلا على الجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية".

لوائح اتهام ضد 35 مسؤولا إسرائيليا

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعلنت، الجمعة، تقديم لوائح اتهام ضد 35 مسؤولا إسرائيليا رفيعي المستوى، على رأسهم نتنياهو.

وذكرت النيابة في بيان أن مكتب تحقيقات جرائم الإرهاب خلص إلى أن سفن الأسطول المدني المعروف باسم "أسطول الصمود العالمي" تعرضت لتدخُّل مسلح من قِبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية، وأشارت إلى أنه تدخُّل يفتقر إلى الشرعية القانونية ويتسم بطابع جسيم ومنهجي.

وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدَّد، إضافة إلى أحكام بالسجن تصل إلى أكثر من 4 آلاف سنة للمسؤولين الإسرائيليين المتهمين.

وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.