نواف سلام: دولة واحدة قوية هي الحماية الوحيدة للبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن حماية الجنوب وسائر الأراضي اللبنانية لا تتحقق إلا عبر دولة واحدة قوية وعادلة، داعيا إلى العودة الكاملة لتطبيق اتفاق الطائف الذي تم توقيعه في 30 سبتمبر/أيلول 1989 بوصفه الإطارَ الجامع الذي ارتضاه اللبنانيون ميثاقا فيما بينهم.

وتطرق سلام في كلمة وجهها إلى اللبنانيين إلى الجروح والألم الكبير الذي أصابهم بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان في الثامن من الشهر الجاري وأسفر عن استشهاد أكثر من 300 لبناني وإصابة قرابة 1000 آخرين، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية السابقة التي خلفت مئات الضحايا بين المدنيين، مؤكدا أن اللبنانيين لم يختاروا الحرب ولم يطلبوا سوى الحياة.

وسلّط سلام الضوء على المعاناة التاريخية التي تراكمت على أهل الجنوب تحديدا، الذين قال إنهم دفعوا على مدار عقود أثمانا باهظة جراء الاحتلال والاعتداءات المتكررة والتهجير، فضلا عن تبعات تعدد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها.

وتعهد رئيس الحكومة اللبناني بأن لا يترك الجنوب "مرة أخرى وحيدا في مواجهة الخوف والدمار"، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية واسترداد الأسرى وإعادة إعمار القرى المدمرة وتأمين عودة النازحين بكرامة وأمان تبقى أولويات ثابتة لحكومته.

اتفاق الطائف

وللخروج من الأزمة، دعا سلام إلى العودة الجدية لتطبيق اتفاق الطائف ببنوده كاملةً، مع تصويب ما طُبّق منه خلافا لنصه أو روحه، وسدّ الثغرات التي كشفتها سنوات الممارسة، لافتا إلى أن الاتفاق نصّ صراحةً على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، "وهو ما لم يُنفَّذ منذ إقراره"، مؤكدا أن في تطبيق هذا البند وحده ما يكفل الأمن لجميع المواطنين ويضع الجميع أمام القانون بالتساوي دون أن يكون أحد فوقه أو خارجه.

ولفت سلام إلى أن التنوع الذي طالما شكّل مصدر غنى للبنان قد يتحول في بعض الأحيان إلى عامل انقسام، وقال إن مسؤوليته تتمثل في تعزيز ما يجمع بين الذاكرات المتباينة وتهدئة توتراتها والتقريب بينها.

وشدد على أن الوحدة الوطنية اليوم ليست شعارا عاطفيا بل ضرورة حتمية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، داعيا اللبنانيين إلى التمسك بما يجمعهم حمايةً للوطن ولمستقبل أجيالهم القادمة.

كما أكد أن كرامة الوطن هي كرامة جميع اللبنانيين دون تمييز، وأن مواجهة الأخطار المحدقة لا تكون إلا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية الجامعة.