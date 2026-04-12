مفاوضات إسلام آباد.. ما نعرفه عن الطائرات المنسحبة وأسماء المغادرين

كشفت بيانات ملاحية، عن مغادرة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي مخصصتين لنقل الوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد، وذلك في أعقاب إعلان انتهاء الجولة التفاوضية بين واشنطن وطهران دون التوصل إلى اتفاق.

ووفق تتبع مسار الرحلتين عبر منصة "فلايت رادار"، تبين أن الطائرتين من طراز "بوينغ سي-32 إيه" (Boeing C-32A)، وقد أقلعتا في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لمدينة إسلام آباد، واتجهتا نحو الغرب عبر أجواء طاجيكستان وبحر قزوين، ثم جورجيا، حتى وصلتا إلى تركيا.

وتأتي هذه المغادرة بعد بضع ساعات من تعثر محادثات إسلام آباد التي استمرت قرابة 21 ساعة، وانتهت دون إبرام أي اتفاق بين الجانبين، في أول مفاوضات مباشرة بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.

في المقابل، أوضحت بيانات التتبع الملاحي التي رصدتها وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، أن طائرة خاصة بالوفد الإيراني تحركت من العاصمة الباكستانية قبل دقائق.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن وفد التفاوض غادر بأكمله، ومن ضمنه ويتكوف وكوشنر والفريق الفني المرافق.

وانتهت جولة المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون اتفاق، بعد أكثر من 20 ساعة من النقاشات المكثفة، لتفتح الباب أمام مرحلة ضبابية من التصعيد أو التهدئة الهشة.