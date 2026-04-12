عُمان تدعو واشنطن وطهران إلى تقديم تنازلات مؤلمة

دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى العمل على تمديد الهدنة وتقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وكتب البوسعيدي، على منصة إكس "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".

وقال وزير الخارجية العُماني إنه "عندما التقيت بـجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قبل ساعات من اندلاع الحرب، تكوّن لديّ انطباع بأنّ الرئيس دونالد ترمب ونائبه لديهما رغبة حقيقية وقوية في تجنّب ويلات الحرب".

وجاءت تدوينة البوسعيدي تعليقا على تدوينة لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر على منصة إكس قال فيها إن "كل من هو تلميذ للمسيح.. لا يقف أبدًا في صف من حملوا السيف يومًا ما ويرمون القنابل اليوم"، وأضاف "لن يخلق العمل العسكري مجالًا للحرية أو أوقاتًا من السلام، الذي لا يأتي إلا بالصبر".

وأتى موقف البوسعيدي بعد فشل المباحثات بين واشنطن وطهران التي استضافتها إسلام آباد، في التوصل إلى اتفاق.

واستضافت سلطنة عُمان مطلع فبراير/شباط الماضي جولة مفاوضات أمريكية إيرانية حول البرنامج النووي الإيراني شارك فيها من الجانب الأمريكي المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.