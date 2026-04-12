عاجل | ترمب: إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها
Published On 12/4/2026|
آخر تحديث: 16:04 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة
- إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية
- تلقيت إحاطة من فانس وويتكوف وكوشنر بشأن الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد
- تم الاتفاق على معظم النقاط لكن النقطة الوحيدة المهمة حقا وهي الملف النووي لم يتم الاتفاق عليها
- ما اتفق عليه أفضل من استمرار العملية العسكرية، لكنه لا يقارن بأن تكون الطاقة النووية في أيدي أناس متقلبين
- البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته
- تصرف إيران في مضيق هرمز ابتزاز للعالم وقادة الدول لا سيما في الولايات المتحدة لن يرضخوا للابتزاز أبدا
- أصدرت تعليماتي لبحريتنا بتعقب واعتراض كل سفينة في المياه الدولية تدفع رسوما لإيران
- أي طرف يدفع رسوما غير قانونية لإيران لن يتوفر له مرور آمن في أعالي البحار
- سنبدأ تدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز
المصدر: الجزيرة