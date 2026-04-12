صور فضائية ترصد أضرارا واسعة بالمنشآت الصناعية الإيرانية

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة يوم 8 أبريل/نيسان الجاري آثار أضرار ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مجمع ماهشهر البتروكيميائي، الذي يُعَد المنطقة الاقتصادية البتروكيميائية الأبرز في إيران.

وبحسب المقارنة البصرية وتحليل الصور بين تاريخي 25 فبراير/شباط و8 أبريل/نيسان، يتبين تعرُّض مجمع ماهشهر للبتروكيميائيات للاستهداف في نحو 6 نقاط، إضافة إلى إصابة أهداف عدة متجاورة داخل مركز المنطقة الاقتصادية العامة.

ويوم 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو -بتوجيه من هيئة الاستخبارات وبالتعاون مع هيئة العمليات- استهدف بنى تحتية داخل المجمع البتروكيميائي، مشيرة إلى أنه مسؤول عن إنتاج وتصدير مواد كيميائية إلى القوات المسلحة التابعة للنظام في ماهشهر جنوب غربي إيران.

في المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ثلاثة انفجارات عنيفة دوَّت في المنطقة الخاصة للصناعات البتروكيميائية في مدينة ماهشهر، دون اتضاح حجم الخسائر بشكل كامل حتى الآن.

وقال نائب رئيس محافظة خوزستان للشؤون الأمنية ولي الله حياتي إن الهجوم الجوي استهدف عددا من الشركات في المنطقة، من بينها مجمعات "فجر 1″ و"فجر 2″ و"رجال" و"أمير كبير" البتروكيميائية.

وفي سياق متصل، كشفت صور أقمار صناعية ملتقطة يوم 1 أبريل/نيسان الجاري عن دمار كبير في مصنع فولاذ خوزستان الواقع في الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تعرُّضه لضربات دقيقة موجَّهة استهدفت قدرته الإنتاجية.

وأظهرت المقارنة البصرية بين صور 6 مارس/آذار الماضي و1 أبريل/نيسان الجاري تضرُّر مصنع الصلب في نقاط عدة داخل الموقع.

كما بيَّنت الصور أضرارا واضحة في وحدة الاختزال المباشر في نحو 3 نقاط، إلى جانب انهيار جزئي في أسطح بعض المباني.

وكانت شركة فولاذ خوزستان قد أعلنت رسميا توقفا كاملا في خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات قد تستمر من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي تطور لاحق، أظهرت صور أقمار صناعية يوم 10 أبريل/نيسان تصاعد أعمدة دخان من جزيرة لاوان الإيرانية.

وبحسب التحليل البصري، تنبعث أعمدة الدخان من نطاق مستودع وقود في الموقع، مما يشير إلى استمرار الحريق داخل المنشأة.

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط تعرُّض مصفاة لاوان لهجوم يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار.