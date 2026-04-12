صور فضائية ترصد أضرارا واسعة بالمنشآت الصناعية الإيرانية

Smoke rises after strikes on the Mahshahr Petrochemical Zone in Bandar Mahshahr County, Khuzestan Province, Iran, in this handout picture released April 4, 2026, and obtained from a social media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION LINE: Reuters confirmed the location from the flare and smoke stacks, towers, plant buildings, road layout and trees, which matched satellite imagery of the Mahshahr Petrochemical Zone. Coordinates of the area: 30.452590, 49.084840. The date when the video was filmed could not be independently verified, but no older version was found posted online before April 4. Iranian state media reported air strikes at a petrochemical zone in southwestern Iran on Saturday. The Israeli military said that the Israeli Air Force struck infrastructure at a petrochemical complex in Mahshahr, in southwestern Iran, on the same day.
تصاعد الدخان عقب ضربات استهدفت المنطقة البتروكيميائية في ماهشهر الإيرانية (رويترز)
وحدة المصادر المفتوحة
Published On 12/4/2026

أظهرت صور أقمار صناعية ملتقطة يوم 8 أبريل/نيسان الجاري آثار أضرار ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مجمع ماهشهر البتروكيميائي، الذي يُعَد المنطقة الاقتصادية البتروكيميائية الأبرز في إيران.

وبحسب المقارنة البصرية وتحليل الصور بين تاريخي 25 فبراير/شباط و8 أبريل/نيسان، يتبين تعرُّض مجمع ماهشهر للبتروكيميائيات للاستهداف في نحو 6 نقاط، إضافة إلى إصابة أهداف عدة متجاورة داخل مركز المنطقة الاقتصادية العامة.

صور أقمار صناعية توثق استهداف إسرائيل المنطقة الاقتصادية البتروكيميائية في إيران (سينتينال-2)
صور أقمار صناعية توثق استهداف إسرائيل المنطقة الاقتصادية في مدينة ماهشهر (سينتينال-2)

ويوم 4 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو -بتوجيه من هيئة الاستخبارات وبالتعاون مع هيئة العمليات- استهدف بنى تحتية داخل المجمع البتروكيميائي، مشيرة إلى أنه مسؤول عن إنتاج وتصدير مواد كيميائية إلى القوات المسلحة التابعة للنظام في ماهشهر جنوب غربي إيران.

في المقابل، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن ثلاثة انفجارات عنيفة دوَّت في المنطقة الخاصة للصناعات البتروكيميائية في مدينة ماهشهر، دون اتضاح حجم الخسائر بشكل كامل حتى الآن.

وقال نائب رئيس محافظة خوزستان للشؤون الأمنية ولي الله حياتي إن الهجوم الجوي استهدف عددا من الشركات في المنطقة، من بينها مجمعات "فجر 1″ و"فجر 2″ و"رجال" و"أمير كبير" البتروكيميائية.

وفي سياق متصل، كشفت صور أقمار صناعية ملتقطة يوم 1 أبريل/نيسان الجاري عن دمار كبير في مصنع فولاذ خوزستان الواقع في الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تعرُّضه لضربات دقيقة موجَّهة استهدفت قدرته الإنتاجية.

وأظهرت المقارنة البصرية بين صور 6 مارس/آذار الماضي و1 أبريل/نيسان الجاري تضرُّر مصنع الصلب في نقاط عدة داخل الموقع.

صور أقمار صناعية تكشف استهداف مصنع "فولاذ" في الأهواز بضربات دقيقة موجهة (ايرباص)
كما بيَّنت الصور أضرارا واضحة في وحدة الاختزال المباشر في نحو 3 نقاط، إلى جانب انهيار جزئي في أسطح بعض المباني.

وكانت شركة فولاذ خوزستان قد أعلنت رسميا توقفا كاملا في خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدات قد تستمر من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وفي تطور لاحق، أظهرت صور أقمار صناعية يوم 10 أبريل/نيسان تصاعد أعمدة دخان من جزيرة لاوان الإيرانية.

صور أقمار صناعية ترصد تصاعد الدخان من مستودع وقود في جزيرة لاوان الإيرانية (سينتينال-2)
وبحسب التحليل البصري، تنبعث أعمدة الدخان من نطاق مستودع وقود في الموقع، مما يشير إلى استمرار الحريق داخل المنشأة.

ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط تعرُّض مصفاة لاوان لهجوم يوم الأربعاء 8 أبريل/نيسان، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار.

المصدر: الجزيرة
