"صدمتها ميركافا".. اليونيفيل تتهم الاحتلال بتدمير آليات لها جنوبي لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأحد، إن دبابة إسرائيلية صدمت آليات تابعة لها في جنوب البلاد، معلنة عن أضرار جسيمة لحقت بها.

وذكرت اليونيفيل في بيان أنه "جرى تسجيل حالتين اليوم صدم فيهما جنود من الجيش الإسرائيلي آليات تابعة لليونيفيل باستخدام دبابة ميركافا، مما أدى في إحدى الحالتين إلى أضرار جسيمة".

وأوضحت أن الجنود قطعوا طريقا في بلدة البياضة جنوبي لبنان، يستخدم للوصول إلى مواقع اليونيفيل.

وأضاف البيان أن "الجنود الإسرائيليين واصلوا عرقلة حركة حفظة السلام، على هذا الطريق في الأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل حالات أخرى من تقييد حرية الحركة في مناطق مختلفة".

وأوضح البيان أنه منذ أوائل أبريل/نيسان الجاري، دمر جنود إسرائيليون أيضا كاميرات قوة الحماية في المقر العام لليونيفيل في بلدة الناقورة، وفي 5 مواقع أخرى على الخط الأزرق الممتد من رأس الناقورة إلى مارون الراس.

وأشار البيان إلى أن الجنود الإسرائيليين رشوا أمس أيضا نوافذ بوابة دخول المشاة إلى المقر الرئيسي بالطلاء، مما حجب الرؤية عن المحيط الخارجي.

وذكر البيان أنه خلال الأسبوع الماضي، أطلق الجنود الإسرائيليون "طلقات تحذيرية" في المنطقة، ألحقت أضرارا بآليات تابعة لليونيفيل. وأشارت قوات اليونيفيل إلى سقوط إحدى الطلقات على بعد متر واحد فقط من أحد أفرادها بعد أن ترجل من آليته.

وأكدت اليونيفيل، أن هذه الأعمال "تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، كما تعيق قدرة قوات حفظ السلام على الوصول إلى مواقعهم".

وشددت على أن قواتها ستظل في مواقعها، وستواصل بحياد تام، رفع تقاريرها عن الانتهاكات التي ترصدها إلى مجلس الأمن.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي من خلال قصف جوي ومدفعي وتوغل بري، ويعلن مقاتلو حزب الله التصدي لتلك التوغلات، واستهدافهم بصواريخ ومسيرات لمواقع عسكرية إسرائيلية.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن مقتل 2055 شخصا، بينهم 165 طفلا و252 امرأة، وإصابة 6588 آخرين، بينهم 644 طفلا و1120 امرأة، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.