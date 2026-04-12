روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بآلاف الانتهاكات لهدنة الفصح

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم الأحد بخرق الهدنة القائمة بينهما بمناسبة عيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي "آلاف المرّات"، في وقت تتواصل فيه الحرب للعام الخامس على التوالي.

وفي منشور لها على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إنه في "الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان، تم تسجيل 2299 انتهاكا لوقف إطلاق النار".

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تشمل "28 عملا هجوميا للعدو، 479 عملية قصف مدفعي للعدو، 747 ضربة بمسيّرات هجومية.. و1045 ضربة بمسيّرات "FVP" المزوّدة بنظام الرؤية من منظور الشخص الأول"، لكنها أضافت أنه "لم تكن هناك ضربات صاروخية أو بالقنابل الجوية الموجهة أو بالمسيّرات من طراز شاهد".

اتهامات روسية

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بانتهاك الهدنة "في حين تلتزم القوات الروسية بوقف إطلاق النار المعلن". ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة قولها إن مدنيين، بينهم طفل، أصيبوا في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على منطقة كورسك في روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "1971 خرقا لوقف إطلاق النار من قبل القوات المسلّحة الأوكرانية سُجِّلَت" بين الساعة (13:00 بتوقيت غرينتش) في 11 أبريل/نيسان و(05:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان".

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 32 ساعة من الرابعة بعد ظهر السبت (13:00 بتوقيت غرينتش) حتى نهاية يوم الأحد، بحسب الكرملين.

واتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمناسبة العطلة بعدما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على مقترح قدّمه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أكثر من أسبوع.

وقال الرئيس الروسي يوم الخميس الماضي إنه أعلن هدنة لمدة 32 ساعة في عيد القيامة بالتقويم الشرقي الذي يوافق اليوم الأحد 12 أبريل/نيسان.

وذكر الكرملين وقتها أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي من أمس السبت (13:00 بتوقيت غرينتش) وحتى منتصف ليل اليوم الأحد (21:00 بتوقيت غرينتش).

أما الرئيس الأوكراني، فقال إن أوكرانيا ستتصرف بما يتسق مع هدنة عيد القيامة. وعرض زيلينسكي عدة مرات في السابق إعلان وقف إطلاق النار خلال العيد ‌لكن موسكو رفضت تلك المقترحات.