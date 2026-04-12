ترمب يهدد الصين بمواجهة "مشكلات كبيرة" في حال تسليح إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بمواجهة "مشكلات كبيرة" إذا أرسلت أسلحة إلى إيران، مع تقارير استخبارية زعمت أن بكين تستعد لتسليم منظومات دفاع جوي جديدة إلى طهران في الأسابيع المقبلة.

وقال ترمب في تصريح للصحفيين، أمس السبت، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ميامي إن "الصين ستواجه مشكلات كبيرة إذا صدَّرت أسلحة إلى إيران"، دون أن يكشف عن تفاصيل فحوى تلك التهديدات.

يأتي ذلك في حين تتواصل حاليا المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستانية في إسلام آباد، لبحث اتفاق لوقف الحرب التي انطلقت يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وأدخلت منطقة الشرق الأوسط في دوامة من العنف.

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية قد نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن معلومات مخابراتية أمريكية أظهرت أن الصين تستعد لتسليم منظومات دفاع جوي جديدة إلى إيران في غضون الأسابيع المقبلة.

وقالت إن هناك "مؤشرات" على أن "بكين تعمل على ‌إرسال الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها"، موضحة أن "بكين تستعد لنقل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف تُعرف باسم مانباد".

موقف سري

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر لم تكشف عنها أن وكالة الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تفيد بأن الصين "قد تكون أرسلت في الأسابيع الماضية شحنة من صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "الصين تتخذ موقفا سريا فاعلا في الحرب، إذ تسمح لبعض الشركات بشحن مواد كيميائية ووقود ومكونات يمكن استخدامها في الإنتاج العسكري الإيراني لأغراض الحرب".

وقبل أيام، سلَّط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على الأدوار المحتملة لكل من الصين وروسيا خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استنادا إلى تقييمات ومعطيات أجهزة الاستخبارات في واشنطن.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أجهزة الاستخبارات حصلت على معلومات تشير إلى أن الصين قد تكون أرسلت شحنة صواريخ محمولة على الكتف إلى إيران، خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب.

لكنهم أفادوا في الوقت ذاته بأن هذه المعطيات "لا تزال غير مؤكدة"، مع عدم توفر أي دليل على استخدام تلك الصواريخ ضد القوات الأمريكية أو الإسرائيلية.

نفي صيني

في المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تقديم بلاده أي دعم عسكري لأي طرف في النزاع، واصفا المعلومات المتداولة بأنها "غير صحيحة"، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

كما دعا المتحدث الجانب الأمريكي إلى التوقف عن توجيه اتهامات قال إنها "لا تستند إلى أي أساس من الصحة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، وعلى امتداد 39 يوما، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، تسببت في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين، في حين ردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة، لكنَّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بمواقع مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.