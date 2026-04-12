بسترة واقية ووسط جنوده.. نتنياهو يزعم من جنوب لبنان إحباط "خطر الاجتياح"

ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قضت على "تهديد اجتياح" من مسلحي حزب الله اللبناني عبر احتلالها مناطق واسعة من جنوب لبنان، وذلك في فيديو نشره مكتبه قال إنه خلال زيارة إلى الجنوب اللبناني.

وظهر نتنياهو في التسجيل المصوّر مرتديا سترة سوداء مضادة للرصاص ومحاطا بجنود ملثّمين، بينما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو زار المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان.

وقال نتنياهو إن "الحرب متواصلة، بما في ذلك ضمن المنطقة الأمنية في لبنان"، مشيرا إلى أن "ما نراه هو أننا قضينا على تهديد اجتياح من لبنان من خلال هذه المنطقة الأمنية".

وأضاف نتنياهو: "نعمل على إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع وحققنا إنجازات كبيرة في لبنان وما زال أمامنا المزيد".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي من خلال قصف جوي ومدفعي وتوغل بري، في وقت يعلن فيه مقاتلو حزب الله التصدي لتلك التوغلات، واستهدافهم بصواريخ ومسيرات لمواقع عسكرية إسرائيلية.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية عن مقتل 2055 شخصا، بينهم 165 طفلا و252 امرأة، وإصابة 6588 آخرين، بينهم 644 طفلا و1120 امرأة، بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.