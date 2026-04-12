انتخابات حاسمة بالمجر تهدد حليف ترمب ونتنياهو في أوروبا

بدأ الناخبون في المجر الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم الأحد لاختيار برلمان جديد في انتخابات تعتبر الأهم منذ عام 1989، ويتصدر المنافسة فيها رئيس الوزراء فيكتور أوربان وحليفه السابق بيتر ماغيار.

ودعي نحو 8 ملايين مواطن للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، حيث يسعى فيكتور أوربان للحصول على ولاية أخرى في منصبه بعد 16 عاما في الحكومة، وهي الفترة التي يقول معارضوه إنه وجه خلالها المجر نحو نظام شبه استبدادي.

ووضع هذا المسار بودابست في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، بينما جعل البلاد تتماشى بشكل أوثق مع روسيا والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب.

ويواجه أوربان تحديا من حليفه السابق بيتر ماغيار، الذي أسس قوة معارضة حول حزب "تيسا" المنتمي ليمين الوسط، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية للفوز في التصويت.

وبعد انشقاقه عن أوربان في أوائل عام 2024، أسس ماغيار حزب "تيسا" وقام بحملات انتخابية مكثفة في جميع أنحاء البلاد، شملت إلى جانب المدن الكبرى البلدات والقرى الصغيرة سعى خلالها لتقديم نفسه كشخص يسهل الوصول إليه، معالجا المخاوف في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.

ومع وعده بالتغيير، استقطب ماغيار دعما قويا من شرائح واسعة من السكان، وأعرب عن ثقته في قدرته على إزاحة معلمه السابق.

تبادل الانتقادات

وقبل يوم من التصويت قدم زعيم المعارضة المجرية بيتر ماغيار ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، أمس، خطابين انتخابيين متنافسين أمام الناخبين.

وقال ماغيار لأنصاره في مدينة دبرتسن شرقي البلاد إن أوربان، الذي يتراجع في استطلاعات الرأي، سيتم إبعاده من منصبه، مضيفا خلال التجمع الختامي لحزبه اليميني الوسطي "تيسا" أن "ملايين المجريين سيصوتون غدا من أجل المجر أوروبية وفعالة وإنسانية وحرة ومستقلة".

وحضر الفعالية أكثر من 10 آلاف من المؤيدين، حيث امتلأت الساحة الرئيسية أمام الجامعة في ثاني أكبر مدن المجر، إضافة إلى الشوارع المحيطة.

وقال ماغيار "غدا سنهزم الحزب الحاكم ونحرر وطننا الجميل من الفساد والأكاذيب وخطاب الكراهية والفقر"، متهما أوربان بربط المجر بموسكو، ومتعهدا بإعادة تثبيت موقع البلاد داخل أوروبا، مضيفا "مكان المجر هو، وكان وسيظل، في أوروبا".

في المقابل، تبنى أوربان نبرة مختلفة خلال تجمع في بودابست، محذرا من أن فوز حزبه "فيدس" فقط هو الذي سيحافظ على بقاء المجر خارج الحرب في أوكرانيا المجاورة.

مخاوف إسرائيلية

ورغم أنه لن تكون هناك استطلاعات لآراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أو توقعات اليوم، تتخوف إسرائيل من خسارة فيكتور أوربان أحد أبرز حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات على تراجع فرصه أمام منافسه بيتر ماغيار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس إن "جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن أوربان مرشح للخسارة في انتخابات الأحد أمام منافسه بيتر ماغيار، وهو ما سيمثل ضربة قوية لإسرائيل"، محذرة من أنه في حال خسارته للانتخابات ستخسر إسرائيل أحد أقرب حلفائها.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "يسود شعور في المجر بأن على أوربان تحقيق مفاجأة في اللحظات الأخيرة، ففي الانتخابات السابقة عام 2022، تصدّر منافسه استطلاعات الرأي، لكن أوربان حقق في نهاية المطاف فوزا حاسما، إلا أنه هذه المرة يبدو الوضع أكثر خطورة".

وبشأن تأثير إمكانية فوزه على العلاقات مع تل أبيب، لفتت الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية ترى أن المجر بقيادة ماغيار لن تكون شبيهة بإسبانيا أو أيرلندا، اللتين اتخذتا بعضا من أكثر المواقف تشددا ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.

دعم ترمب ونتنياهو

وبخصوص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن هزيمة أوربان تعني خسارة حليف استثنائي على الساحة الدولية، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحسب "يديعوت أحرونوت".

وأول أمس الجمعة، تعهد ترمب بتسخير كامل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة لمساعدة المجر إذا دعم الناخبون حليفه أوربان في الانتخابات، وهو ما أثار حفيظة ماغيار الذي اتهم واشنطن بالتدخل في الانتخابات.

وقالت يديعوت أحرونوت "خلال الحملة الانتخابية، سعى نتنياهو إلى دعم أوربان، فأرسل رسالة مصورة إلى فعالية حزبية في بودابست، وأوفد ابنه يائير للإشادة بأوربان والتعبير عن تعاطفه مع المجر".

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي أحجم مرارا عن إصدار إدانات جماعية لإسرائيل بفعل استخدام المجر حق النقض، مما دفع مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس إلى الاكتفاء بإصدار مواقف وبيانات فردية باسمها.

ملفات قانونية

وترى يديعوت أحرونوت أنه في حال فوز ماغيار فمن المتوقع أن تعيد المجر النظر في مواقف قانونية حساسة، بينها وقف مسار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني استمرار التزامها بمذكرات التوقيف، من ضمنها تلك الصادرة بحق نتنياهو، وهو ما قد يمنع الأخير من زيارة بودابست.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن التحول المحتمل في موقف المجر لن يصل إلى مستوى مواقف دول مثل إسبانيا أو أيرلندا، مع استمرار مواقف أكثر تحفظا من دول مؤثرة مثل ألمانيا وإيطاليا، مما قد يحد من أي تصعيد أوروبي جماعي ضد إسرائيل.

لكن خسارة أوربان قد تُنهي أحد أبرز خطوط الدفاع الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي، وتدخل علاقات تل أبيب مع التكتل في مرحلة أكثر تعقيدا.