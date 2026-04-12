الجزيرة 2.. خدمة إخبارية جديدة لجمهور الجزيرة

أطلقت قناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأحد، خدمة "الجزيرة 2″، لتقديم تغطية واسعة ومعمقة للعديد من القضايا العربية والعالمية الملحة.

وتفتح الجزيرة 2 على مدى 7 ساعات يوميا مساحة لعرض ومناقشة مواضيع مهمة من فلسطين إلى السودان إلى سوريا وغيرها من الملفات والأحداث.

وستشكل الخدمة الجديدة مساحة أساسية وواسعة لتقديم برامج الجزيرة بما يسهم في تعميق تغطياتها وصقل سياقاتها.

وقال مدير قناة الجزيرة الإخبارية عاصف حميدي إن هذه الخدمة تأتي في سياق استجابة تحريرية للحالة الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تهدف إلى تخصيص مساحة تعرض خلالها نشرات إخبارية وبرامج تتناول القضايا المختلفة الأكثر حضورا وتأثيرا.

وأكد حميدي أن إطلاق الجزيرة 2 يعد امتدادا لنهج القناة في تطوير أدواتها الإعلامية وتكييف منصاتها مع طبيعة المرحلة للوصول إلى جمهور أوسع ولتلبية احتياجاته.