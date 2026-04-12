احتجاجا على هجمات المسيّرات.. الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق

قالت وزارة الخارجية السعودية إنها استدعت سفيرة العراق لديها، اليوم الأحد، للاحتجاج على استمرار الاعتداءات عبر مسيّرات قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها استدعت صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، على خلفية استمرار "الاعتداءات والتهديدات السافرة" التي طالت المملكة ودول الخليج، عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وأضاف البيان أن وكيل الوزارة للشؤون السياسية سلّم للسفيرة مذكرة احتجاج، وأكد على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج.

وأكد المسؤول السعودي أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات، مجددا رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها، على حد وصف البيان.