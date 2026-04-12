إسرائيل تحدث "بنك الأهداف" استعدادا لاستئناف الحرب على إيران

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف الحرب على إيران في ظل فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عُقدت في باكستان أمس السبت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أعطى توجيهاته للجيش بالاستعداد.

وأضافت أن زامير أصدر أمره للجيش برفع حالة التأهب والاستعداد لـ"احتمال عودة الصراع العسكري مع إيران في المدى القريب".

وصباح الأحد، أعلنت طهران وواشنطن انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانتا تعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنتا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أنه "صدرت توجيهات للجيش بالحفاظ على جاهزية عالية في جميع المنظومات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة وسد الفجوات العملياتية".

كما "تُسرّع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وتيرة تغذية قاعدة بيانات الأهداف في إيران، مع التركيز على الأهداف العسكرية، ولا سيما منظومات إطلاق الصواريخ، إلى جانب البنى التحتية الداعمة"، وفقا للصحيفة.

وأسفرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص ودمار واسع بمنشآت عسكرية ومدنية، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما نفذت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكنّ بعضها أسفر عن قتلى وجرحى وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته تلك الدول.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتُعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية.