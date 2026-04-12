آلاف المتظاهرين في تل أبيب رفضا لـ"حرب إسرائيل الأبدية"

تظاهر آلاف الإسرائيليين في ساحة هابيما في تل أبيب، مساء أمس السبت، رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء ما وصفوها بـ"بحرب إسرائيل الأبدية".

ونشرت منصات إسرائيلية، مساء السبت، مقاطع فيديو تُظهر خروج مظاهرات في القدس ضد استمرار الحرب، ورافضة لسياسات الحكومة.

وأظهرت مقاطع الفيديو تعاملا عنيفا من الشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين، إذ استخدمت القوة لتفريق الحشود وإجبار بعض المشاركين على التراجع.

كما أظهرت المقاطع قيام الشرطة بسحل متظاهرين واعتقال آخرين ودفع بعضهم بعيدا، في محاولة لثنيهم عن التظاهر وتفرقتهم بالقوة.

في المقابل، هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للحرب الإسرائيلية على لبنان، ورفع بعضهم لافتات كُتب عليها "المزيد من المعاناة في لبنان لن يجلب لنا الأمن".

ورفع بعض المتظاهرين لافتات تندد بسياسات حكومة بنيامين نتنياهو، كُتب على بعضها "حكومة دموية، السلام فقط سيجلب الأمن".

وطالب المحتجون بوقف الحرب فورا، في تحدٍّ للقيود الأمنية الصارمة التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على التجمعات العامة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد فرَّقت، الأسبوع الماضي، مسيرة لمحتجين يرفضون استمرار الحرب، واعتقلت 17 شخصا على الأقل بدعوى مخالفة القيود الأمنية.

وقالت إيفات كالدرون، وهي إحدى المتظاهرات، إنها شاركت في الاحتجاج للمطالبة بأن تضع إسرائيل حدا لحروبها في إيران ولبنان وغزة.

وأضافت أن الحرب على إيران "لم تحقق أي نتائج إيجابية، الواقع هو نفسه كما كان من قبل وربما أسوأ. نحن بحاجة إلى ترجمة كل شيء إلى اتفاقيات، لا يمكننا الاستمرار في العيش في حرب مستمرة".

وتواجه الحكومة الإسرائيلية تحديا مزدوجا بين الحفاظ على الأمن الداخلي واحتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

إعلان

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وعلى امتداد 39 يوما، هجوما جويا على إيران، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين، إضافة إلى تدمير قواعد عسكرية ومفاعلات نووية وبنى تحتية ومساكن. في حين ردت إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل وعلى قواعد أمريكية في المنطقة.

كما تشن إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي، وحتى الآن، غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان وشرقه، إضافة إلى توغل بري محدود في الجنوب، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى وتدمير كبير للمساكن والبنى التحتية ونزوح نحو مليون شخص. في المقابل، رد حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيّرات على شمال إسرائيل.