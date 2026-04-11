8 شهداء في قصف على وسط غزة

استُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب آخرون -فجر اليوم السبت- جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن الغارة استهدفت مجموعة من المدنيين في منطقة "بلوك 9" بمخيم البريج، مما أدى إلى سقوط 8 شهداء وعدد من الإصابات بينها حالات وُصفت بالخطيرة، وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف نقلت المصابين وجثامين الضحايا إلى مستشفيات القطاع وسط ظروف إنسانية صعبة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي استقبال 3 مصابين في قصف من مسيّرة إسرائيلية لخيمة نازحين قرب مناطق سيطرة الاحتلال ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس.

وأكد مراسل الجزيرة رصد قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من الدبابات على مناطق سيطرة قوات الاحتلال شرقي مدينتيْ غزة وخان يونس.

تعمد استهداف المدنيين

وفي سياق متصل، أدانت الأمم المتحدة "عمليات القتل المتواصلة" بحق الفلسطينيين في غزة، رغم سريان وقف إطلاق النار الهش منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن المدنيين في غزة ما زالوا يواجهون انعداما واسعا للأمن، في ظل استمرار الهجمات اليومية، مشيرا إلى أن نمط القتل الحالي يعكس "استهتارا مستمرا بأرواح الفلسطينيين".

وأضاف تورك أن أكثر من 32 فلسطينيا استشهدوا منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري، وفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة في غزة، لافتا إلى استمرار استهداف المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء والطرق والمرافق العامة.

كما أشار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب القيود على دخول المساعدات وتدمير البنية التحتية، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يقوّض أي إمكانية لالتزام فعلي بوقف إطلاق النار.

وبدوره، قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إسرائيل عملت طوال ستة أشهر على تقويض منهجي ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما أفقده مضمونه العملي وحوّله إلى إطار شكلي لا يوفر الحماية للمدنيين، ولا يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وأوضح المركز -في بيان له الجمعة- أن فريقه الميداني وثق استمرار الخروق الإسرائيلية بشكل ممنهج، سواء عبر الهجمات والغارات العسكرية المباشرة، أو من خلال السياسات التقييدية التي تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأشار إلى أنه -منذ بدء الاتفاق- وثق استشهاد 743 فلسطينيا، بينهم 205 أطفال و86 امرأة و21 مسنا، إلى جانب 2036 مصابا، في ظل استمرار إطلاق النار والقصف والتوغلات ونسف المنازل.

وبحسب حصيلة سابقة لوزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء -منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى أكثر من 72 ألف شهيد، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى.