أظهرت نتائج رسمية إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة تمتد لـ 5 سنوات قادمة، بعدما نال 97.8% من أصوات الناخبين في الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية الجيبوتية فقد حصل خصمه الوحيد في الانتخابات محمد فرح سماتار (مرشح حزب الوسط الديمقراطي الموحد) على 2.2% فقط من الأصوات.

وانطلقت أمس الجمعة، عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي تعد التاسعة بتاريخ البلاد منذ الاستقلال، إذ يحق لقرابة ربع مليون ناخب الاقتراع من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو مليون ومئتي ألف نسمة.

وقبيل انطلاق السباق الانتخابي كانت التوقعات تشير إلى فوز "جيله" الذي يقود البلاد منذ فترة طويلة بعدما ألغى النواب الحدود العمرية الرئاسية العام الماضي.

ويرأس جيله، رئيس ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية والبالغ من العمر 78 عاما، جيبوتي منذ العام 1999 وحصل على أكثر من 97% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 2021.

وتولى جيله رئاسة البلاد خلفا لعمه الرئيس السابق حسن جوليد أبتيدون، في عام 1999.