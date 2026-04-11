وجها لوجه.. بدء المحادثات الثلاثية بين إيران والولايات المتحدة في باكستان

This handout photograph taken on April 11, 2026 and released by Pakistan's Prime Minister Office shows Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif (2R) with Foreign Minister Ishaq Dar (R) greeting Iran's parliamentary speaker Mohammad Bagher Ghalibaf (2L) during their meeting prior to the US-Iran peace talks in Islamabad.
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (يمين) وخلفه وزير الخارجية إسحاق دار وهما يحييان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (مواقع التواصل)
Published On 11/4/2026
آخر تحديث: 18:11 (توقيت مكة)

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء اليوم السبت، بدء المفاوضات الثلاثية بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، التي تهدف إلى وضع حد للحرب بوساطة باكستان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن المحادثات الثلاثية جرت وجها لوجه بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومعه المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، مقابل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأفاد التلفزيون الإيراني بانضمام أعضاء اللجان الاقتصادية والعسكرية والقانونية الإيرانية إلى غرفة التفاوض في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ولاحقا، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وإيران وباكستان تعقد اجتماعا ثلاثيا وجها لوجه.

كما أشارت وكالتا فارس وتسنيم إلى "تقدم أُحرز خلال المحادثات والحد من هجمات النظام الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وهو ما كانت تشترطه طهران قبل بدء المحادثات.

ونشرت وكالتا مهر وإيسنا المعلومات نفسها، عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بدء المحادثات، بعدما استقبل الوفدين كلّا على حدة.

وقال مراسل التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وبدأت اليوم السبت في إسلام آباد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني الذي عقد اجتماعين منفصلين مع وفدَي البلدين.

واندلعت الحرب يوم 28 فبراير/شباط الماضي، إثر ضربات إسرائيلية أمريكية على إيران، وأسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، خصوصا في إيران ولبنان، وأحدثت اضطرابات قوية في الاقتصاد العالمي.

ISLAMABAD, PAKISTAN - APRIL 11: U.S. Vice President JD Vance (C) walks with Pakistan's Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshall Asim Munir (L), and Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar after arriving for talks with Iranian officials on April 11, 2026 at Islamabad, Pakistan. The proposed meeting marks a rare direct engagement between senior U.S. and Iranian officials, as Washington and Tehran seek to advance stalled negotiations over Iran's nuclear programme, with Pakistan serving as neutral ground amid persistent tensions between the two countries. (Photo by Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images)
جيه دي فانس (وسط) مع رئيس أركان الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الباكستاني بعد وصوله إلى إسلام آباد (غيتي)

 

جدية المفاوضات

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مستوى الوفد الإيراني المشارك في محادثات باكستان يعكس جدية طهران في المفاوضات مع واشنطن.

لمزيد من التفاصيل عن هذه الزاوية:
مسؤول إيراني: مستوى وفدنا في محادثات باكستان يعكس جديتنا

 

يوم إضافي

ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر أنه من المحتمل تمديد المفاوضات ليوم إضافي لمواصلة النقاشات الفنية، لكن الأمر لم يحسم بعد.

وقالت المصادر للوكالة إن خبراء الجانبين الأمريكي والإيراني يعملون حاليا على دراسة تفاصيل بعض الموضوعات.

كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران استمرت ساعتين قبل أن تتوقف الوفود للاستراحة.

في حين نقلت وكالة فارس عن مصدر بفريق التفاوض الإيراني قوله إن تقدم المفاوضات "يحدد إذا ما كنا سنمدد بقاءنا في إسلام آباد أم لا".

المصدر: الجزيرة + وكالات
