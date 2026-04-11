مسؤول إيراني: مستوى وفدنا في محادثات باكستان يعكس جديتنا

قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مستوى الوفد الإيراني المشارك في محادثات باكستان، يعكس جدية طهران في المفاوضات مع واشنطن.

وأضاف آبادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، السبت، أن بلاده في الوقت نفسه "مستعدة بجدية لكافة السيناريوهات".

وأشار إلى أن لدى إيران مطالب تتعلق بالمحادثات، وأن قائمة هذه المطالب طويلة إلى حد كبير.

وفي وقت سابق من عصر اليوم السبت، نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن المحادثات الثلاثية جرت وجها لوجه بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومعه المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، مقابل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وقبيل انطلاق المفاوضات السبت، عقد كل من الوفدين الإيراني والأمريكي لقاءات منفصلة مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، تطرح إيران في المفاوضات عدة شروط من بينها تقديم ضمانات قاطعة بعدم شن هجمات جديدة على أراضيها، ورفع العقوبات، والاعتراف ببرنامجها النووي السلمي، وإعادة أصولها المجمدة، ودفع تعويضات، إلى جانب "بروتوكول عبور جديد لمضيق هرمز".