مسؤول إيراني: المفاوضات المباشرة بدأت بعد ضمان وقف قصف بيروت

قال أمين مجلس الإعلام الحكومي الإيراني محمد غلزاراي إن المفاوضات الثلاثية المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في باكستان انعقدت، اليوم السبت، بعد التحقق -عبر سفير إيران في لبنان- من وقف الهجمات الإسرائيلية على بيروت.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) عن غلزاراي قوله إنه تم توجيه تحذيرات جدية بشأن بعض خروقات وقف إطلاق النار إضافة لتهيئة الظروف للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وقال أمين مجلس الإعلام الحكومي الإيراني إن المحادثات الفنية بين الوفدين في مفاوضات إسلام آباد بدأت مع ازدياد جدية أجواء المفاوضات الثلاثية، مشيرا إلى أن اللجان الإيرانية المختلفة عقدت منذ صباح السبت عدة اجتماعات جرى خلالها بحث المواقف وتم التوصل إلى توافق كامل للاستعداد لبدء المفاوضات.

وعلى الجانب الإسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، أن تعليمات صدرت للجيش بتقليص هجماته في لبنان وخصوصا بيروت في الأيام المقبلة.

طريق مسدود

في السياق، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلعة أن المفاوضين وصلوا إلى طريق مسدود بشأن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن النقاشات بشأن إعادة فتح المضيق لا تزال تمثل نقطة خلاف رئيسية.

وقالت المصادر للصحيفة إن إيران تصر على احتفاظها بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن، وإن المفاوضين الإيرانيين رفضوا مقترح الإدارة المشتركة للمضيق.

وبدأت، السبت، المفاوضات الثلاثية بين طهران وواشنطن في إسلام آباد، التي تهدف إلى وضع حد للحرب بوساطة باكستان.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بانعقاد جولتين من المفاوضات بين إيران وأمريكا في إسلام آباد، في ظل توقعات بانعقاد جولة ثالثة الليلة.

وجرت المحادثات الثلاثية وجها لوجه بين جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومعه المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من الجانب الأمريكي، مقابل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.