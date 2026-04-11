جهود فتح مضيق هرمز تصطدم بألغام إيران

أكد مسؤولون أمريكيون أن إيران لم تتمكن من فتح مضيق هرمز أمام مزيد من حركة الملاحة، بسبب عدم قدرتها على تحديد مواقع جميع الألغام التي زرعتها في الممر المائي، إضافة إلى افتقارها للقدرة على إزالتها.

ويُعد هذا التطور -بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز- أحد أسباب عدم استجابة طهران بسرعة لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترمب بالسماح بمرور مزيد من السفن عبر المضيق، كما يمثل عامل تعقيد محتملا قُبيل محادثات السلام المرتقبة في باكستان.

وذكرت الصحيفة أن إيران زرعت ألغاما بحرية باستخدام قوارب صغيرة في المضيق الشهر الماضي، عقب اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أدى إلى تراجع حركة ناقلات النفط والسفن الأخرى بشكل حادّ، وارتفاع أسعار الطاقة، ومنح طهران ورقة ضغط مهمة.

ورغم ذلك، أبقت إيران ممرا محدودا يسمح بمرور السفن التي تدفع رسوما، في حين حذّر الحرس الثوري من خطر الاصطدام بالألغام، ونشرت وسائل إعلام شبه رسمية خرائط لمسارات آمنة.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن هذه المسارات محدودة، لأن إيران زرعت الألغام بشكل عشوائي، وربما لم تسجل مواقعها بدقة، كما أن بعضها تحرك أو انجرف بحركة التيارات المائية.

وأشار المسؤولون إلى أن إزالة الألغام البحرية أكثر تعقيدا من زرعها، وأن الولايات المتحدة نفسها تفتقر إلى قدرات واسعة في هذا المجال وتعتمد على سفن خاصة، بينما لا تمتلك إيران أيضا القدرة على إزالتها بسرعة، كما أنه -بسبب صعوبة تتبع القوارب الصغيرة- لا تمتلك الولايات المتحدة تقديرا دقيقا لعدد الألغام المزروعة أو مواقعها داخل المضيق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اشترط فتح المضيق "بشكل كامل وفوري وآمن" مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن فتح المضيق سيتم "مع مراعاة القيود التقنية"، في إشارة -بحسب مسؤولين أمريكيين- إلى صعوبة إزالة الألغام.

إعلان

يذكر أن ترمب أكد -خلال حديثه للصحفيين قبل ركوبه طائرة الرئاسة مساء أمس الجمعة- ثقته في أن مضيق هرمز سيتم فتحه قريبا، وقال "أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر".

ورغم إصرار الرئيس ترمب على مطالبة إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بالتزامن مع ترقب انطلاق المحادثات الدبلوماسية في باكستان اليوم السبت، فإن حركة الملاحة في المضيق لا تزال مقصورة -إلى حد كبير- على السفن التي تسمح لها طهران بالعبور، حسبما أفادت به وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الجمعة.

ولم يُسمح -منذ صباح الخميس الماضي- إلا لتسع سفن فقط بعبور المضيق، بمعدل مغادرة 5 سفن ودخول 4.

وتكشف هذه التحركات البسيطة في المضيق -إلى جانب الغياب شبه التام لتحرك أي سفن أخرى- حجم القبضة التي تتمتع بها إيران على مضيق هرمز، وقدرة طهران على التحكم في حركة الملاحة عبر هذا الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي.

وفي منشور له -على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" الخميس- هاجم ترمب الموقف الإيراني قائلا "إيران تقوم بعمل سيئ للغاية -بل قد يصفه البعض بأنه غير شريف- فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، وهذا ليس ما اتفقنا عليه، سترون النفط يتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها، وبالنسبة لي لا يهم في كلتا الحالتين".