لتحقيق إنجاز لنتنياهو.. الجيش الإسرائيلي يحاول التوغل في بنت جبيل

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تطويق مدينة بنت جبيل في محافظة النبطية جنوبي لبنان والدخول إليها من محورين في مسعى لقطع المدينة من نصفها.

وربط مراقبون هذا التحرك الإسرائيلي في اتجاه بنت جبيل بضغوط يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قبل الولايات المتحدة لخفض التصعيد على خلفية المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقررة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والمحادثات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن.

ويقول مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم إن الجيش الإسرائيلي يسعى لتحقيق إنجازات ميدانية في بنت جبيل، كبُعد رمزي يقدمه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه تمكن من إعادة إحياء جزء أساسي مما يُعرف بالشروط الحدودي في عمق الأراضي اللبنانية.

ويُنتظر ‌أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون مع ممثلين عن ‌الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة سبل وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ويخوض حزب الله اللبناني معارك في محيط مدينة بنت جبيل، وقال إنه قصف تجمعات للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مدرسة الإشراق وعند مثلث التحرير بمحيط المدينة.

كما قال حزب الله إنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدتيْ البياضة وشمع جنوبي لبنان، بالإضافة إلى قصفه للمرة الثانية بالصواريخ مستوطنة نهاريا في الجليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن حزب الله أطلق حوالى 30 صاروخا باتّجاه إسرائيل، مما تسبّب في أضرار مادية.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي توغل خلال الأسابيع القليلة الماضية في عدة محاور جنوب نهر الليطاني في محاولة لإقامة ما يصفها بمنطقة عازلة، إلا أنه يواجه مقاومة شرسة من حزب الله الذي كبده عشرات القتلى والجرحى.