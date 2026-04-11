كيم يعلن دعمه مساعي الصين نحو "عالم متعدد الأقطاب"

أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن دعمه لمساعي الصين في بناء "عالم متعدد الأقطاب"، داعيا إلى علاقات أعمق بين الحليفين التقليديين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يقوم بزيارة لكوريا الشمالية تستغرق يومين.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال كيم إن حكومته ستدعم بشكل كامل الجهود الصينية لتحقيق وحدة أراضيها على أساس "مبدأ صين واحدة"، في إشارة إلى الموقف الرسمي لبكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.

وأضاف الرئيس الكوري الشمالي أن التطوير المستمر للعلاقات بين البلدين أصبح أكثر أهمية في البيئة الجيوسياسية الحالية.

مرحلة جديدة

من جهته، دعا وزير الخارجية الصيني إلى "تعزيز التنسيق" مع كوريا الشمالية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وقال إن العلاقات بين البلدين تدخل "مرحلة جديدة" في أعقاب قمة العام الماضي بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومع تبني أفكار "حرب باردة جديدة" و"عالم متعدد الأقطاب"، سعى كيم إلى الخروج من العزلة الدولية، عبر توسيع العلاقات مع الحكومات التي تدخل في مواجهات مع الولايات المتحدة.

وتهدف زيارة وانغ إلى بيونغ يانغ، وهي الأولى له منذ عام 2019، إلى تعزيز العلاقات بين الجارتين في شرق آسيا، بعد استئناف روابط النقل بينهما التي توقفت إبّان جائحة "كوفيد-19".

وتأتي زيارة المسؤول الصيني في وقت تكثّف فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جهودها لإحياء المحادثات رفيعة المستوى مع بيونغ يانغ، وفي ظلّ ما يقال عن احتمال عقد قمة هذا العام خلال زيارة ترمب المرتقبة إلى بكين في مايو/أيار المقبل.