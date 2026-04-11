دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى بذل جهود حقيقية للتوصل إلى تسوية دائمة للصراع، وذلك قبيل انطلاق محادثات مرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تهدف إلى نزع فتيل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة على ضرورة استغلال الجانبين لهذه المحادثات باعتبارها فرصة للتعامل بحسن نية، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يضمن وقف التصعيد ويحول دون العودة إلى الأعمال العدائية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في إسلام آباد اليوم السبت، حيث يترأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما يترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم شخصيات وازنة من بينها وزير الخارجية عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وفدا من كبار المسؤولين الإيرانيين وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس الجمعة تمهيدا لخوض محادثات مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة فارس إن عدد أعضاء الوفد الإيراني الموجود في باكستان يبلغ 70 شخصا. وأوضحت أن الوفد يضم 26 عضوًا من لجان فنية ومتخصصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية إلى جانب المفاوضين الرئيسيين، و23 إعلاميًا من مؤسسات مختلفة، فيما يضم باقي الوفد فرق المراسم والتنسيق والحماية.

ورغم وصول الوفود، ما زال الغموض يكتنف الموقف الإيراني، بسبب اشتراط طهران وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس، حيث تسعى الأمم المتحدة وأطراف إقليمية عديدة إلى إيجاد مخرج سياسي يجنب المنطقة انزلاقا أوسع نحو المواجهة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي ألقت بظلالها على أجواء التحضير لهذه المحادثات.