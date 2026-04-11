غارات إسرائيلية دامية على النبطية وحزب الله يرد في المطلة وكريات شمونة

Smoke rises from the site of an Israeli airstrike on the outskirts of the southern Lebanese village of Yohmor on April 11, 2026. Lebanon's presidency said on April 10 that a meeting would be held with Israel in Washington next week to discuss a ceasefire in the Israel-Hezbollah war and the start of negotiations between the neighbours. (Photo by AFP)
الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم غارات دامية على بلدات جنوبي لبنان (الفرنسية)
Published On 11/4/2026

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر غارات إسرائيلية، استهدفت فجر اليوم السبت، مبنى سكنيا في بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفاد مراسل الجزيرة بشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات الطيبة وعدشيت وجبشيت وكفرصير جنوبي لبنان.

وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران في جبشيت إثر غارة إسرائيلية استهدفت مولدات الكهرباء بالبلدة فجر اليوم.

هجمات حزب الله

من ناحية أخرى، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة المطلة بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيّرة من لبنان. كما دوت صفارات إنذار في مرغليوت وكريات شمونة ومواقع عدة بالجليل الأعلى.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية عن اعتراض مسيّرة في كريات شمونة.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه "استهدف بمسيّرات تجمعا لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة"، وذكر أنه استهدف أيضا دبابة إسرائيلية في بلدة العديسة جنوبي لبنان بصاروخ موجه ومسيّرة انقضاضية، وحقق "إصابة مؤكدة".

وأضاف أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، وأشار إلى أنه قصف بالصواريخ أيضا ثكنة يعرا للجيش الإسرائيلي.

مراكز إيواء مكتظة للغاية

على الصعيد الإنساني، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مراكز إيواء النازحين في لبنان تعاني من اكتظاظ شديد، بينما تحوّل نحو نصف المدارس الحكومية في البلاد إلى مراكز إيواء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الاحتياجات في لبنان تفوق القدرة الاستيعابية المتاحة".

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يصل إلى 1.2 مليون شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية، ويقطن نحو 140 ألفا منهم في 680 مركز إيواء، بينما عبر نحو 250 ألف شخص الحدود إلى سوريا، بينهم سوريون.

المصدر: الجزيرة + وكالات
