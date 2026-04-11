ترمب يعلن بدء عملية جديدة في هرمز وإيران تهدد باستهداف مدمرة أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة بدأت عمليات تطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، في حين هددت إيران باستهداف مدمرة أمريكية قالت إنها تحركت من ميناء الفجيرة في الإمارات نحو مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع أول جلسة مفاوضات يعقدها الطرفان في باكستان لبحث مشروع اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.

ووصف ترمب ما تقوم به واشنطن من "تطهير لمضيق هرمز" من الألغام البحرية الإيرانية بأنه خدمة تستفيد منها عدة دول، من بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى فرنسا وألمانيا.

وأكد أن الورقة الوحيدة المتبقية لدى إيران حاليا تتمثل في "التهديد باحتمال اصطدام إحدى السفن بالألغام البحرية".

كما جدد التأكيد على أن القدرات العسكرية الإيرانية شهدت تراجعا كبيرا، حيث "اختفت البحرية والقوة الجوية الإيرانية، وأصبحت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها في حكم العدم".

كذلك أشار إلى أن مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية تعرضت لتدمير واسع، لافتا إلى أن الأهم من ذلك كله هو "أن قادتها قتلوا".

وأضاف ترمب لقناة نيوز نيشن: "نعرف أماكن وجود الألغام في مضيق هرمز، لكن لا أدري ما إذا كانت إيران تعلم مكان وجودها".

وأكد أن لدى القوات الأمريكية "أكثر المعدات تطورا في العالم لإزالة الألغام، وتعمل حاليا على نقلها إلى مضيق هرمز".

تهديد باستهداف مدمرة

في المقابل، أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن القوات الإيرانية أبلغت الوفد الإيراني المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز.

ووفقًا للوكالة، فإن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنها ستستهدف المدمرة الأمريكية خلال 30 دقيقة إذا استمر تحركها نحو المضيق.

وأضافت أن المدمرة الأمريكية أوقفت تقدمها عقب ما وصفته بـ"الرد الحازم" من القوات الإيرانية والتحذيرات التي نقلها الوفد الإيراني في باكستان.

إعلان

ونقلت تسنيم عن الخارجية الإيرانية أن القوات الإيرانية راقبت المدمرة، وأبلغت وفد إيران الذي نقل الرسالة عبر باكستان إلى الأمريكيين.

وفي هذا السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري كبير أنه لا صحة لادعاء موقع أكسيوس بشأن عبور سفينة أمريكية مضيق هرمز.

رواية أمريكية

وخلافا للراوية الإيرانية؛ تحدثت وسائل إعلام أمريكية -نقلا عن مسؤولين ومصادر أميركية- عن عبور مدمرتين أمريكيتين للمضيق، دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مع البحرية الإيرانية.

فقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن سفنا تابعة للبحرية الأمريكية عبرت مضيق هرمز اليوم السبت.

كذلك نقل الموقع الأمريكي عن مصادر أن عبور المدمرات الأمريكية مضيق هرمز كان هدفه تعزيز ثقة السفن التجارية في الإبحار هناك، في حين أكد مسؤول أمريكي أن السفن الحربية عبرت مضيق هرمز باتجاه الخليج ثم عادت عبر المضيق إلى بحر العرب، مشيرا إلى أن عملية عبور المدمرات ارتكزت على حرية الملاحة في المياه الدولية.

ومن جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن 3 مسؤولين أمريكيين، أن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة عبرتا اليوم مضيق هرمز.

وقال المسؤولون إن المدمرتين اللتين عبرتا مضيق هرمز لم تكونا مرافقتين لأي سفن تجارية.

وبشأن التحذير الذي تحدثته عنه وسائل إعلام إيرانية، أفاد موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع- تأكيده أن واشنطن لم تتلق أي تهديدات من إيران بمهاجمة المدمرات التي عبرت مضيق هرمز.