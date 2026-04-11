عاجل | ترمب: بدأنا الآن تطهير مضيق هرمز من الألغام وهي خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا
Published On 11/4/2026|
آخر تحديث: 16:25 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- بدأنا الآن تطهير مضيق هرمز من الألغام وهي خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.
- الورقة الوحيدة لدى إيران حاليا هي التهديد باحتمال أن تصطدم إحدى السفن بألغامها البحرية.
- بحرية إيران وقوتها الجوية اختفتا ومنظوماتها المضادة للطائرات أصبحت في حكم العدم.
- مصانع إيران للصواريخ والطائرات المسيرة دمرت إلى حد كبير والأهم من ذلك كله أن قادتها قتلوا
وكالة فارس:
- القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز.
- إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأمريكية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة.
- المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان
المصدر: الجزيرة