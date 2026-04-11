عاجل | ترمب: بدأنا الآن تطهير مضيق هرمز من الألغام وهي خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا

Published On 11/4/2026
آخر تحديث: 16:25 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

  • بدأنا الآن تطهير مضيق هرمز من الألغام وهي خدمة لدول بينها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.
  • الورقة الوحيدة لدى إيران حاليا هي التهديد باحتمال أن تصطدم إحدى السفن بألغامها البحرية.
  • بحرية إيران وقوتها الجوية اختفتا ومنظوماتها المضادة للطائرات أصبحت في حكم العدم.
  • مصانع إيران للصواريخ والطائرات المسيرة دمرت إلى حد كبير والأهم من ذلك كله أن قادتها قتلوا

وكالة فارس:

  • القوات الإيرانية أبلغت وفد إيران المفاوض بتحرك مدمرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز.
  • إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأمريكية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة.
  • المدمرة الأمريكية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان

المصدر: الجزيرة
