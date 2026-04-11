عودة طاقم "أرتميس 2" بسلام بعد أول تحليق حول القمر منذ نصف قرن

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) -أمس الجمعة- أن رواد الفضاء الأربعة المشاركين في مهمة "أرتميس 2″ هبطوا بسلام في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، بعد مهمة استمرت 10أيام، في أول رحلة بشرية تحلق حول القمر منذ أكثر من 50 عاما.

وذكرت ناسا أن فرقا متخصصة ساعدت الطاقم على الخروج من كبسولة "أوريون" بالقرب من سان دييغو، على أن يتم نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، ثم جواًّ إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس لإجراء الفحوص اللازمة.

وضم الطاقم رواد الفضاء الأمريكيين كريستينا كوتش وريد وايزمان وفيكتور غلوفر، إلى جانب رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، وقد انطلقوا الأسبوع الماضي على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

وسلكت المهمة التاريخية مسارا على شكل رقم 8 حول الأرض والقمر، قاطعةً أكثر من 2.3 مليون كيلومتر. وتمكّن رواد الفضاء الأربعة من الابتعاد عن الأرض مسافة أبعد من أي إنسان من قبل، متجاوزين الرقم القياسي الذي سجلته رحلة "أبولو 13" عام 1970.

وفي أبعد نقطة لها، بلغت المسافة بين المركبة الفضائية والأرض نحو 406,771 كيلومترًا، في حين كانت على بعد حوالى 6,545 كيلومترًا من سطح القمر، دون التخطيط للهبوط عليه.

وخلال التحليق، راقب الرواد القمر لنحو سبع ساعات تقريبا، بما في ذلك مشاهد للجانب البعيد لم تُرصد من قبل، كما شاهد الطاقم كسوفا شمسيا من منظور مركبة "أوريون" مع مرور القمر أمام الشمس.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أرسلت بشرا إلى القمر، إذ سار 12 رائد فضاء على سطحه ضمن مهمات أبولو بين عاميْ 1969 و1972، كان أولهم نيل أرمسترونغ وآخرهم يوجين سيرنان.