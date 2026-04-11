أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

عودة طاقم "أرتميس 2" بسلام بعد أول تحليق حول القمر منذ نصف قرن

حفظ

لقطة لانفصال وحدة طاقم "أرتميس 2" عن وحدة الخدمة الخاصة بها أثناء استعدادها للعودة إلى الأرض (رويترز)
Published On 11/4/2026

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) -أمس الجمعة- أن رواد الفضاء الأربعة المشاركين في مهمة "أرتميس 2″ هبطوا بسلام في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا، بعد مهمة استمرت 10أيام، في أول رحلة بشرية تحلق حول القمر منذ أكثر من 50 عاما.

AT SEA - APRIL 10: (EDITOR’S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images’ editorial policy.) In this handout photo provided by NASA, NASA's Orion spacecraft with Artemis II crewmembers NASA astronauts Reid Wiseman, commander; Victor Glover, pilot; Christina Koch, mission specialist; and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, mission specialist aboard is seen as it lands in the Pacific Ocean off the coast of California, Friday, April 10, 2026. NASA's Artemis II mission took Wiseman, Glover, Koch, and Hansen on a nearly 10-day journey around the Moon and back to Earth. Following a splashdown at 8:07p.m. EDT, NASA, U.S. Navy, and U.S. Air Force teams are working to bring the crewmembers and Orion spacecraft aboard USS John P. Murtha. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty Images)
ناسا قالت إن أعضاء مهمة "أرتميس 2" هبطوا بأمان قبالة سواحل كاليفورنيا (غيتي)

وذكرت ناسا أن فرقا متخصصة ساعدت الطاقم على الخروج من كبسولة "أوريون" بالقرب من سان دييغو، على أن يتم نقلهم إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، ثم جواًّ إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس لإجراء الفحوص اللازمة.

وضم الطاقم رواد الفضاء الأمريكيين كريستينا كوتش وريد وايزمان وفيكتور غلوفر، إلى جانب رائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن، وقد انطلقوا الأسبوع الماضي على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

NASA astronaut and Artemis II Commander Reid Wiseman peers out of one of the Orion spacecraft's main cabin windows, looking back at Earth, as the crew travels towards the Moon April 2, 2026. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REFILE - CORRECTING YEAR FROM "2024" TO "2026".
قائد مهمة "أرتميس 2" ريد وايزمان ينظر من إحدى نوافذ المقصورة الرئيسية لمركبة أوريون (رويترز)

وسلكت المهمة التاريخية مسارا على شكل رقم 8 حول الأرض والقمر، قاطعةً أكثر من 2.3 مليون كيلومتر. وتمكّن رواد الفضاء الأربعة من الابتعاد عن الأرض مسافة أبعد من أي إنسان من قبل، متجاوزين الرقم القياسي الذي سجلته رحلة "أبولو 13" عام 1970.

وفي أبعد نقطة لها، بلغت المسافة بين المركبة الفضائية والأرض نحو 406,771 كيلومترًا، في حين كانت على بعد حوالى 6,545 كيلومترًا من سطح القمر، دون التخطيط للهبوط عليه.

 

وخلال التحليق، راقب الرواد القمر لنحو سبع ساعات تقريبا، بما في ذلك مشاهد للجانب البعيد لم تُرصد من قبل، كما شاهد الطاقم كسوفا شمسيا من منظور مركبة "أوريون" مع مرور القمر أمام الشمس.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي أرسلت بشرا إلى القمر، إذ سار 12 رائد فضاء على سطحه ضمن مهمات أبولو بين عاميْ 1969 و1972، كان أولهم نيل أرمسترونغ وآخرهم يوجين سيرنان.

إعلان
المصدر: الألمانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان