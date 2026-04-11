شاهد.. منشآت وأحياء مدنية قطرية استهدفتها إيران خلال الحرب

لم تقف الاستهدافات الإيرانية لدولة قطر خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، عند حد المنشآت العسكرية فقط، بل امتدت لتشمل المنشآت المدنية التي كانت صاحبة النصيب الأكبر من الهجمات.

وتظهر صور نشرها برنامج "ما خفي أعظم"، استهداف الإيرانيين منشآت قطرية لا علاقة لها بالعمل العسكري، وهو ما يعتبره المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري دليلا على وجود نية مبيتة لاستهداف الدوحة.

فقد تعرضت هذه المنشآت لهجمات إيرانية بعد دقائق قليلة من بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران، رغم تأكيد الدوحة عدم استخدام أراضيها في هذا الهجوم.

وطالت الهجمات الإيرانية منشآت مدنية واقتصادية وأُعلن عن إصابات في صفوف المدنيين جراء تعرض البلاد لأكبر هجوم جوي في تاريخها، حسب وصف نائب رئيس أركان العمليات المشتركة اللواء ركن شايق الهاجري.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده لديها أدلة دامغة على استخدام الأراضي والأجواء القطرية في هذه الحرب، وهو ما يعتبره الأنصاري "دعاية غير صحيحة".

وبلغ مجموع الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر خلال الحرب 537 هجمة جوية استُخدمت فيها كافة وسائل التهديد الجوي من الصواريخ المجنحة إلى الباليستية والمسيّرات وصولا إلى مقاتلات سوخوي 24، حسب الهاجري.

وفي اليوم الأول للحرب، تعرضت قطر لهجمات بـ64 صاروخا باليستيا و12 مسيرة هجومية، وهو ما وصفه الهاجري بأنه "هجوم كبير جدا".

وسقط أحد الصواريخ الباليستية في الحي الأرجنتيني بالدوحة مما أدى لإصابة 8 مدنيين، كما سقطت مقذوفات في مناطق مختلفة، وجرى التعامل مع 114 بلاغا بسقوط شظايا في أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية القطرية.

وأظهرت الصور التي حصل عليها "ما خفي أعظم"، استهداف مطار حمد الدولي ومنطقة لوسيل، فضلا عن شوارع رئيسية ومنشآت حيوية وأحد الفنادق الرئيسية بالدوحة.

كما استهدف الإيرانيون أيضا أحد مخازن المياه المهمة بالدوحة ومخزنا لوزارة الدفاع بمنطقة مكينس جنوب العاصمة القطرية، ومنشآت حيوية من بينها منشأة في منطقة رأس لفان للغاز المسال.

وركزت الهجمات الإيرانية على ضرب منظومة الرادارات القطرية وفي مقدمتها الرادار الرئيسي بمنطقة الغويرية شمالي البلاد مما أدى لإخراجه عن الخدمة، وذلك بهدف إعماء منظومات الدفاع.