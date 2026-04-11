شاهد.. كيف حاولت إيران اختراق سماء قطر وتعطيل دفاعاتها؟

مع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي، عمدت الأخيرة إلى اختراق سماء قطر وشلّ دفاعاتها بغية إلحاق أكبر ضرر ممكن بمنشآتها المدنية والعسكرية على حد سواء.

وتظهر صور ومعلومات حصرية حصل عليها برنامج "ما خفي أعظم"، سعي الإيرانيين لإعماء الدوحة واختراق سمائها منذ اللحظة الأولى للحرب، حيث تمكنت القوات المسلحة القطرية في اليوم الأول من إسقاط مقاتلتين إيرانيتين من طراز سوخوي 24، دخلتا المجال الجوي للبلاد.

وبلغ مجموع الهجمات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر خلال الحرب 537 هجمة جوية استُخدمت فيها كافة وسائل التهديد الجوي من الصواريخ المجنحة إلى الباليستية والمسيّرات وصولا إلى مقاتلات سوخوي 24، حسب نائب رئيس أركان العمليات المشتركة اللواء ركن شايق الهاجري.

وفي اليوم الأول للحرب، تعرضت قطر لهجمات بـ64 صاروخا باليستيا و12 مسيرة هجومية، وهو ما وصفه الهاجري بأنه "هجوم كبير جدا".

وسقط أحد الصواريخ الباليستية في الحي الأرجنتيني بالدوحة مما أدى لإصابة 8 مدنيين، كما سقطت مقذوفات في مناطق مختلفة، وجرى التعامل مع 114 بلاغا بسقوط شظايا في أنحاء البلاد، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية القطرية.

وركزت الهجمات الإيرانية على ضرب منظومة الرادارات القطرية وفي مقدمتها الرادار الرئيسي بمنطقة الغويرية شمالي البلاد مما أدى لإخراجه عن الخدمة، وذلك بهدف إعماء منظومات الدفاع.

واستهدفت إيران قواعد عسكرية منها: غرفة العمليات القطرية، ورادار عسكري قطري، إلى جانب رادار الإنذار المبكر في منطقة الشمال، وفق ما أكده مدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية المقدم ركن ناصر الكبيسي.

وتم أيضا استهداف معسكر يضم رادارات بمنطقة الغارية ومنشأة عسكرية في منطقة مكينس، وفق الكبيسي الذي أكد عدم وجود أي عناصر قتالية أو لوجستية أمريكية مشاركة في العمليات بهذه الأماكن.