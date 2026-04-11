شاهد.. "رفاق" قاليباف في طائرته نحو إسلام آباد للتفاوض مع واشنطن

نشرت وكالة "مهر" الإيرانية -فجر اليوم السبت- مشاهد من داخل طائرة الوفد الإيراني المفاوض المتجه إلى باكستان، وتُظهر المشاهدُ مقاعدَ وُضعت عليها صور ومتعلقات لأطفال قُتلوا خلال غارة استهدفت مدرسة في مدينة ميناب بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.

كما نشر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صورة من داخل الطائرة تُظهر صور ومتعلقات الأطفال على المقاعد، وعلق عليها بقول: "رفاقي في هذه الرحلة".

ويأتي هذا بعد تأكيد الإعلام الإيراني وصول وفد طهران إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس الجمعة، تمهيدًا لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة تسنيم أن الوفد يترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين أمنيين واقتصاديين.

ونقل التلفزيون الإيراني عن قاليباف قوله إن تجارب التفاوض السابقة مع واشنطن اتسمت بـ"الفشل ونقض العهود"، مؤكدًا أن إيران تدخل هذه المحادثات بحسن نية لكنها لا تثق بالجانب الأمريكي، مع استعدادها للتوصل إلى اتفاق في حال كانت واشنطن جادة ومنحت الشعب الإيراني حقوقه، محذرا من استخدام المفاوضات كغطاء للخداع.

وكان محافظ مدينة ميناب أعلن مطلع -مارس/آذار الماضي- أن عدد الطالبات اللاتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي على مدرسة البنات "شجرة طيبة" في ميناب بلغ 165 طفلة.

ولاحقا، أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الهجوم على مدرسة ميناب بمحافظة هرمزغان، واعتبره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية الاعتداء.