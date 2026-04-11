شاهد.. حزب الله يستهدف منزلا يتحصن به جنود إسرائيليون في البياضة

بث حزب الله مشاهد مصورة لعملية استهداف نفّذتها المقاومة الإسلامية ضد موقع يتحصن به جنود من الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل في بلدة البياضة، جنوب لبنان، باستخدام مسيّرات انقضاضية، في هجوم قال الحزب إنه حقق إصابة مباشرة.

وأظهرت اللقطات، التي بثتها قناة الجزيرة مباشر، مسار الطائرة الانقضاضية وهي تتجه نحو الهدف قبل أن تصيبه بدقة، وسط تأكيدات من الحزب بأن العملية جاءت ردا على التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وفي سياق متصل، أعلن الحزب في سلسلة بيانات متلاحقة توسيع نطاق عملياته، مشيرا إلى استهداف مستوطنة نهاريا وبنى تحتية عسكرية في مدينة صفد المحتلة بصليات صاروخية، إضافة إلى قصف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مثلث التحرير وبلدة البياضة.

كما أفاد الحزب بتنفيذ هجمات أخرى طالت مستوطنتي أفيفيم ويرؤون، إلى جانب استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مدرسة الإشراق ومنطقة صف الهوا في مدينة بنت جبيل، وكذلك في بلدة مارون الراس الحدودية.

وفي تطور لافت، أعلن الحزب استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة صف الهوا داخل بنت جبيل باستخدام مسيّرة انقضاضية، مؤكدا تحقيق "إصابة مؤكدة"، في إطار ما وصفه بمواصلة استهداف الآليات والتحصينات العسكرية الإسرائيلية على طول الجبهة.