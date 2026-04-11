شاهد.. أضرار جسيمة ألحقتها إيران بقاعدة العديد القطرية

منذ اللحظة الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كانت قاعدة العديد الجوية في قطر هدفا للهجمات الإيرانية، وذلك رغم تأكيد الدوحة عدم استخدام أراضيها أو قواعدها في هذه الحرب.

وتُظهر مشاهد حصرية نشرها برنامج "ما خفي أعظم" الدمار الكبير الذي ألحقته الهجمات الإيرانية بهذه القاعدة، التي تقول الدوحة إنها لم تشارك بأي شكل من الأشكال في هذه الحرب.

وتعرضت القاعدة للعديد من الهجمات بالصواريخ والمسيّرات خلال الحرب. ونقل "ما خفي أعظم" صور أحد المواقع التي استُهدفت بصاروخ باليستي، مما ألحق به أضرارا جسيمة.

ولا تضم القاعدة -الواقعة في جنوب غرب البلاد- قوات صديقة وحسب، وإنما تضم أيضا جزءا من القوات المسلحة القطرية، وفق ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري.

وأكدت قطر مرارا -قبل وخلال الحرب- أن هذه القاعدة لا تستخدم في أي عمليات عدائية ضد جيرانها، وهو ما تعتبره طهران غير صحيح، وتقول إن لديها أدلة على استخدام هذه المنشآت ضدها.

بيد أن الإيرانيين لم يقفوا عند حد قصف هذه القاعدة التي تستضيف قوات أجنبية وحسب، بل استهدفوا أيضا مواقع حيوية ومدنية وقواعد عسكرية أخرى، كما يقول مدير التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية المقدم ركن ناصر الكبيسي.

ومن بين المنشآت القطرية التي قال الكبيسي إن الإيرانيين استهدفوها خلال الحرب: غرفة العمليات القطرية ورادار عسكري قطري، إلى جانب رادار الإنذار المبكر في منطقة الشمال.

وتم أيضا استهداف معسكر يضم رادارات بمنطقة الغارية ومنشأة عسكرية في منطقة مكينس، وفق الكبيسي الذي أكد عدم وجود أي عناصر قتالية أو لوجيستية أمريكية مشاركة في العمليات بهذه الأماكن.