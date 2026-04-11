أظهرت بيانات تتبع بحرية توجه عدد من السفن نحو مضيق هرمز، في وقت يتأهب فيه وفدان من إيران والولايات المتحدة لبدء محادثات سلام في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقالت شبكة "سي إن إن" استنادا إلى بيانات نشرها موقع "مارين ترافيك"، المتخصص في تتبع الملاحة البحرية، إن عددا محدودا من السفن معظمها صينية قد عبرت المضيق أو تتجه نحوه حاليا قادمة من الخليج العربي.

ووفق البيانات، فإن ناقلة بضائع صينية عبرت المضيق الليلة الماضية، بعد أن كانت قد انطلقت من ميناء "أم قصر" العراقي قبل نحو شهر. كما أظهرت البيانات توجه ناقلتي نفط خام صينيتين نحو المضيق اليوم السبت، حيث تبحر الناقلتان بالقرب من الساحل الإيراني.

وفي تطور آخر، يبدو أن ناقلة غاز طبيعي مسال ترفع علم بوتسوانا وتحمل الاسم "نيدي" تحاول مرة أخرى مغادرة الخليج بعد أن كانت قد تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز في وقت مبكر أمس الجمعة.

ورغم هذه التحركات، فلا تزال حركة الملاحة في المضيق الحيوي ضعيفة للغاية، إذ تمثل جزءا ضئيلا جدا مما كانت عليه في الأوضاع الطبيعية، حيث كانت 100 سفينة تقريبا تمر عبر مضيق هرمز يوميا.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع وصول وفدين من الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، استعدادا لبدء مفاوضات حاسمة بين الطرفين لتثبيت الهدنة الهشة المبرمة بينهما لوقف إطلاق النار والسعي لإبرام اتفاق سلام دائم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اشترط فتح المضيق "بشكل كامل وفوري وآمن" مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن فتح المضيق سيتم "مع مراعاة القيود التقنية"، في إشارة -بحسب مسؤولين أمريكيين- إلى صعوبة إزالة الألغام.

يذكر أن ترمب أكد -خلال حديثه للصحفيين قبل ركوبه طائرة الرئاسة مساء أمس الجمعة- ثقته في أن مضيق هرمز سيتم فتحه قريبا، وقال "أعتقد أن الأمر سيتم بسرعة كبيرة، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر".