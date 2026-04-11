"زعيم مافيا" وتقليد ساخر.. كيف أشعلت هاريس تفاعلا بانتقادها أسلوب ترمب؟

شنت كامالا هاريس النائبة السابقة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن هجوما لاذعا على الرئيس دونالد ترمب، واصفةً إياه بأنه يتصرف بأسلوب "زعماء المافيا"، وذلك خلال ظهورها في فعالية سياسية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تكتفِ هاريس بالنقد، بل عمدت إلى تقليد صوت ترمب وطريقته في "عقد الصفقات" الدولية، مشيرة إلى أنه يتعامل مع العالم وكأنه غنائم قابلة للتقسيم بين الحلفاء، بما يشمل أوروبا وآسيا ونصف الكرة الغربي.

وأضافت، مقلدة نبرته، قائلة: "إنه يتصرف كزعيم مافيا، وكأنه يقول: حسنا، كما تعلمون، خذوا أوروبا الشرقية، وسأحصل أنا على نصف الكرة الغربي، وأنتم هناك ستحصلون على آسيا، وسنقسمها معا".

جاءت تصريحات هاريس في أثناء حضورها في المؤتمر السنوي لمنظمة "ناشونال أكشن نتورك"، الذي شارك فيه نحو 6 مرشحين ديمقراطيين محتملين هذا الأسبوع.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حصد تفاعلا واسعا بين مؤيدين رأوا في تصريحاتها انتقادا لاذعا لسياسات ترمب، ومعارضين اعتبروا أسلوبها مبالغا فيه ويحمل طابعا ساخرا لا يليق بخطاب سياسي رسمي.

وتداول ناشطون المقطع على نطاق واسع، مرفقا بتعليقات متباينة، إذ رأى بعضهم أن هاريس نجحت في تسليط الضوء على نهج ترمب في إدارة العلاقات الدولية، بينما اعتبر آخرون أن التصريحات تندرج ضمن خطاب سياسي حاد يعكس تصاعد حدة الاستقطاب داخل الولايات المتحدة.

في المقابل، أشار مراقبون إلى أن لجوء هاريس إلى أسلوب المحاكاة الساخرة يعكس محاولة للتأثير على الرأي العام بأسلوب مباشر، خاصة في ظل حساسية الملفات الدولية التي تُطرح في الخطاب السياسي الأمريكي خلال هذه المرحلة.

وعلق مغردون على هذا التفاعل، معتبرين أنه يأتي في سياق جدل أوسع حول طبيعة الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، حيث باتت التصريحات الحادة واللغة التصادمية سمة بارزة في المواجهات بين قيادات الحزبين، مما يعكس عمق الانقسام السياسي ويزيد من حدة النقاشات على الساحة الداخلية.

وفي سياق متصل، كانت هاريس قد خسرت أمام ترمب في الانتخابات الأخيرة، في وقت تشير فيه تقارير إلى أنها تدرس جديا الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية عام 2028، رغم التحديات التي قد تواجهها داخل الحزب الديمقراطي.

وتواجه حملة هاريس في 2028 تحديات بين الناخبين الذين أشاروا في استطلاعات الرأي إلى رغبتهم في رؤية قادة جدد للحزب الديمقراطي بعد خسارتها أمام ترمب.

وشغلت هاريس، في السابق، منصب عضو مجلس الشيوخ والمدعية العامة لولاية كاليفورنيا ومناصب أخرى. وخاضت هاريس سباقا باء بالفشل للترشح عن الحزب الديمقراطي في 2020.

وتنتهي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2028 ولا يحق له الترشح مرة ثالثة. وقد فاز ترمب بولاية أولى في 2016، وبدأ مهامه من 2017 حتى 2021، ثم فاز بولاية ثانية في نهاية 2024.