أعاد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أمس الجمعة، نشر مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، يوثق قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء جثامين فلسطينيين من سطح منزل في بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية.

وتعود المشاهد، التي وُصفت بأنها مروعة، إلى 19 سبتمبر/أيلول 2024، حيث أظهرت مقاطع مصوّرة لحظة إلقاء جنود الاحتلال جثث ثلاثة شبان فلسطينيين من سطح بناية تمت محاصرتها خلال عملية عسكرية في البلدة، قبل أن تقوم الجرافات العسكرية بنقل الجثامين، وفق ما أظهرته التسجيلات.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية كانت قد قتلت الشبان الثلاثة خلال العملية، ثم احتجزت جثامينهم ضمن العملية العسكرية التي نُفذت في قباطية شمالي الضفة الغربية آنذاك.

وفي تدوينته الأولى، نشر الفيديو من حساب آخر، معلقا بالقول: "أحتاج إلى التحقق مما إذا كان هذا صحيحا، وإن كان كذلك، فما هي الإجراءات التي تم اتخاذها".

لاحقا، رد الرئيس الكوري الجنوبي على تدوينته الأولى بمنشور آخر أكد فيه أن المقطع المتداول يعود إلى حادثة "صادمة وقعت في سبتمبر/أيلول 2024″، مشيرا إلى أنه تم التحقيق فيها أيضا من قبل السلطات الإسرائيلية.

وأضاف أن البيت الأبيض وصف الحادثة بأنها "مقلقة للغاية"، واعتبرها مسؤولون أمريكيون، من بينهم جون كيربي، عملا "شنيعا وغير مقبول".

وتابع: "في جميع الأحوال، يجب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وصون الكرامة الإنسانية باعتبارها قيمة عليا لا تقبل التنازل".

واختتم بالقول: "لقد علمتنا المآسي المتكررة في التاريخ أن قيمة حقوق الإنسان تمثل، قبل كل شيء، أسمى وأرفع المبادئ. يجب ألا تتكرر الدروس المؤلمة التي خلّفتها تلك الجراح في صورة مآسٍ جديدة، وعندها فقط يمكن للبشرية أن تتجه نحو مستقبل قائم على التعايش والمصالحة والتعاون".

وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية احتجاجا شديد اللهجة، واعتبرت تصريحات لي "غير مقبولة" وتستحق "إدانة قوية"، ووصف الرئيس الكوري الجنوبي الرد الإسرائيلي بأنه "مخيب للآمال" لعدم التفكر في الانتقادات الدولية المتزايدة بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن أسفها لما اعتبرته "فهما خاطئا" من جانب إسرائيل لتصريحات الرئيس لي جيه ميونغ بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن تصريحات الرئيس ما هي إلا "تعبير عن اقتناعاته الراسخة بحقوق الإنسان العالمية، وليست رأيا في قضية محددة".

وبدأ التوتر الدبلوماسي عندما شارك الرئيس لي مقطع فيديو يُعتقد أنه يوثّق قيام عناصر من القوات الإسرائيلية بإساءة معاملة طفل فلسطيني، قبل أن تتصاعد الردود بين الجانبين.

وأجرى لي مقارنة بين معاناة النساء الكوريات تحت نظام الاستعباد الجنسي القسري خلال الحقبة الاستعمارية اليابانية، وبين مأساة الهولوكوست والقتل في زمن الحروب.

وقد حصد الفيديو، بعد إعادة نشره، 9 ملايين مشاهدة خلال ساعات، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار جدلا وتعليقات متعددة.

ورأى ناشطون أن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة متكررة ومتعددة، وتمثل انتهاكا صارخا لكل المعايير الإنسانية والقانونية الدولية، معتبرين أن الاحتلال لا يحتاج إلى ذريعة لممارسة القتل والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد ناشطون أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يسهم في تعميق حالة الغضب والاستنكار، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقفها وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

واستعرض عدد من النشطاء في تعليقاتهم على المنشور مقاطع فيديو توثق اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في الضفة الغربية.

وأشار آخرون إلى أن أعمال إسرائيل الوحشية تجاوزت كل الحدود، مطالبين المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل.