أخبار|لبنان

حزب الله وأمل يدعوان لوقف المظاهرات والجيش اللبناني يحذر

حفظ

Hezbollah supporters, some waving the Lebanese flag, demonstrate near the Governmental Palace to protest the Lebanese authorities’ decision to engage in direct negotiations with Israel to end the ongoing war, in downtown Beirut on April 11, 2026.
العاصمة اللبنانية بيروت شهدت مظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل منددة بالحرب الإسرائيلية ورافضة للمفاوضات المباشرة مع تل أبيب (الفرنسية)
Published On 11/4/2026

دعا حزب الله وحركة أمل أنصارهما لوقف المظاهرات في الوقت الحالي "منعا لحدوث أي انقسام تريده إسرائيل" في لبنان، في الوقت الذي حذر فيه الجيش اللبناني من أي تحرك قد يعرض الاستقرار والسلم الأهلي للخطر.

وقال الحزب والحركة، في بيان مشترك اليوم السبت، "ندعو أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وشهدت بيروت خلال الأيام الماضية مظاهرات لأنصار الحزب والحركة، تنديدا بالحرب الإسرائيلية على البلاد، ورفضا لإجراء مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، وذلك في أعقاب إعلان الرئاسة اللبنانية الاتفاق مع إسرائيل على عقد أول اجتماع بين الجانبين في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء المقبل.

من جانبه، قال الجيش اللبناني في بيان، إنه في "ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايُد التحديات التي تواجهها البلاد، برزت دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج سعيا إلى تحقيق عدة مطالب".

وشدد الجيش، في بيانه، على احترام حق التعبير السلمي عن الرأي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات الوعي والمسؤولية"، داعيا المواطنين إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد طلب من الجيش والأجهزة الأمنية، الخميس، المباشرة فورا بـ"تعزيز بسط سيطرة الدولة في العاصمة بيروت، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية".

epa12883055 Lebanese soldiers stand guard during a protest by Hezbollah supporters against Lebanese President and Prime Minister outside the Government Palace in downtown Beirut, Lebanon, 11 April 2026. The protesters gathered in support of Hezbollah and to express opposition to Lebanese President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam and against negotiations between Lebanon and Israel. Israel and Lebanon agreed to start diplomatic negotiations in the US on 14 April 2026. The talks mark the first direct talks since the failed 17 May 1983 agreement, which collapsed under domestic and regional opposition. EPA/WAEL HAMZEH
الجيش اللبناني: سنتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي (الأوروبية)

حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة

وتعليقا على إعلان الرئاسة اللبنانية عن اجتماع مرتقب مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن، أكد النائب عن حزب الله حسن فضل الله -اليوم السبت- رفض الحزب للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.

وقال فضل الله إن هذه الخطوة تمثل "خرقا فاضحا للميثاق والدستور والقوانين اللبنانية، وتلاعبا بمصير البلد، ومستقبله".

إعلان

في المقابل، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، إن تل أبيب وافقت على إجراء محادثات مع لبنان الثلاثاء المقبل في العاصمة الأمريكية، ولكنها لم توافق على مناقشة وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شن غارات على لبنان، بالتزامن مع انطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة المعلنة بين واشنطن وطهران تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته، مما أسفر عن مقتل 2020 لبنانيا على الأقل، وإصابة 6436 آخرين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 2 مارس/آذار الماضي، وفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: الجزيرة + وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان