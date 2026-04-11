تظاهرة في السويداء ترفع صورة نتنياهو وتطالب بتقرير المصير

شهدت مدينة السويداء جنوبي سوريا، اليوم السبت، تظاهرة مثيرة للجدل لأتباع الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز، تخللها رفع علم إسرائيل وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جانب دعوات رفعت شعارات تطالب بحق تقرير المصير، وذلك عقب إعلان تعيين صفوان بلان مديرا للتربية من قبل الحكومة السورية، وهو القرار الذي واجه رفضا من قوى محلية في المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من المظاهرة التي خرجت في ساحة الكرامة وسط المدينة، حيث رُفعت صور نتنياهو وأعلام إسرائيل، في مشهد أثار ردود فعل وانتقادات واسعة، وسط اتهامات بأن التحرك يحمل رسائل سياسية تتجاوز الإطار المحلي للاحتجاج.

وتأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة داخل المحافظة، بعد رفض تعيين مدير جديد للتربية، وهو ما أدى إلى استقالته تحت ضغط ميداني، بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر علاء الدين اليوسف، الذي أشار إلى أن المدينة تشهد حالة من الفوضى الأمنية وتعددا في الجهات المسلحة غير المنضوية تحت إطار رسمي واضح.

وأوضح المراسل أن أنصار الشيخ حكمت الهجري قاموا بإيصال رسالة سياسية واضحة عبر التظاهرة، تمثلت بالتمسك بمواقفهم ورفض قرارات الحكومة السورية، وصولا إلى مطالب تتعلق بالانفصال أو تقرير المصير، بالتزامن مع تعثر عمل المؤسسات الرسمية في المحافظة.

رهان خاسر

وفي سياق متصل، قال الدكتور رضوان زيادة، مدير المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن رهان بعض الأطراف المحلية على إسرائيل "رهان خاسر"، معتبرا أن هذه التوجهات تعمق عزلة السويداء وتزيد من تعقيد أزماتها الداخلية.

وأضاف زيادة أن رفع سقف المطالب نحو تقرير المصير دون توفر مقومات سياسية أو اقتصادية أو إدارية يزج بالمنطقة في نفق مظلم، مشيرا إلى أن استمرار هذه التوجهات قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الاقتصادية والمعيشية، في ظل اعتماد المحافظة على محيطها السوري في التجارة والخدمات.

كما حذر من أن استمرار التوترات يهدد بتعميق الانقسام داخل المجتمع المحلي، ويجعل أي حل مستقبلي مرتبطا بشكل مباشر بمسار العلاقة بين السويداء والدولة السورية المركزية في دمشق، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الداخلية مع حسابات إقليمية أكثر تعقيدا.