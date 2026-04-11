ترمب يلقي بثقله الاقتصادي خلف أوربان في مواجهة صناديق الاقتراع المجرية

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، بتسخير "كامل القوة الاقتصادية" للولايات المتحدة لمساعدة المجر، إذا دعم الناخبون حليفه رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها غدا الأحد.

وكتب ترمب على حسابه على تروث سوشيال: "إدارتي على أتم الاستعداد لاستخدام القوة الاقتصادية الكاملة للولايات المتحدة لتعزيز اقتصاد المجر، كما فعلنا مع حلفائنا العظماء في الماضي، إذا احتاج رئيس الوزراء فيكتور أوربان والشعب المجري إلى ذلك".

وأضاف: "متحمسون للاستثمار في الازدهار المستقبلي الذي سيتحقق بفضل استمرار قيادة أوربان".

ويواجه أوربان معركة صعبة في وجه منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي بيتر ماغيار.

واتهم ماغيار الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لبودابست هذا الأسبوع، للتأكيد على دعم واشنطن لأوربان، وبدوره، اتهم فانس بروكسل بالتدخل في الانتخابات.

ويقود أوربان، الزعيم القومي المقرب من ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدولة الواقعة في وسط أوروبا منذ عام 2010.

وخلال فترة حكمه، استغل ائتلافه الحاكم هيمنته على البرلمان لإجراء إصلاحات شاملة للنظام الانتخابي واستغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، بينما تولى حلفاؤه من رجال الأعمال السيطرة على الإعلام.

وتتوقع استطلاعات الرأي التي أجرتها معاهد مستقلة فوزا ساحقا لحزب تيسا بقيادة المحافظ ماغيار.