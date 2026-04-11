ترمب يتوعد إيران ويؤكد أن مضيق هرمز سيُفتح قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده "لن تسمح بأي تهديد للملاحة في المياه الدولية"، وتوعد إيران بإنهاء أزمة مضيق هرمز "بطريقة أو بأخرى إذا لزم الأمر"، وذلك قُبيل محادثات سلام في باكستان سيشكّل هذا الممر الحيوي بندا رئيسيا فيها.

وقال ترمب للصحفيين أمس الجمعة لدى مغادرته واشنطن في رحلة داخلية: "سوف نفتح الخليج معهم أو بدونهم… أو المضيق كما يسمونه. أعتقد أن الأمر سيكون سريعا إلى حدّ ما، وإذا لم يحدث ذلك فسنكون قادرين على إنهاء الأمر"، مشدّدا على أن المضيق سيُفتح "قريبا".

وكان ترمب قد أكد -في وقت سابق- أن بلاده ستعمل على إعادة فتح المضيق "قريبا جدا"، معتبرا أن إيران لا تملك "أوراقا تفاوضية" تُذكر، باستثناء قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.

وتعدّ السيطرة على مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط الخام في العالم- في صلب محادثات السلام التي تستضيفها باكستان اليوم السبت.

محاولة ابتزاز

وفي سلسلة تصريحات ومنشورات عبر منصته "تروث سوشال"، اتهم ترمب طهران بمحاولة "ابتزاز العالم" عبر التلويح بإغلاق الممرات المائية الدولية.

وفي مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، كشف ترمب أن سفنا حربية أمريكية تُعاد تهيئتها وتسليحها، تحسبا لاحتمال توجيه ضربات لإيران في حال فشل المحادثات المرتقبة.

وقال إن الولايات المتحدة "تحمّل السفن أفضل الذخائر والأسلحة على الإطلاق"، مضيفا أن استخدامها سيكون "بفاعلية كبيرة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تشارك الولايات المتحدة في محادثات إسلام آباد بوفد يقوده جيه دي فانس نائب الرئيس، في حين يقود وفد إيران رئيس البرلمان باقر قاليباف.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول إيراني للجزيرة نت أن أكثر من 100 سفينة من جنسيات مختلفة قدّمت حتى الآن طلبات خطية للعبور عبر مضيق هرمز وفق البروتوكول الجديد، وهي قيد الدراسة وتحديد الأولويات.

وأشار إلى أن إيران استكملت تجهيز البنى التحتية اللازمة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، موضحا أن عبور السفن سيُستأنف وفق بروتوكول جديد فور استيفاء الشروط الفنية والسياسية المطلوبة.